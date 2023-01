Pharmaunternehmen Takeda erhält Inklusionspreis

Takeda, ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan, erhielt am 18. Jänner 2023 im Rahmen des Wirtschaftspreises Austria's Leading Companies Award (ALC) eine Auszeichnung für sein Engagement in Sachen Inklusion von Menschen mit Behinderungen ins Berufsleben.

Günther Peroutka

Mit dem Austria’s Leading Companies Award (ALC) werden Unternehmen für herausragende Leistungen geehrt. Einen Sonderpreis für Inklusion gab es 2023 für Takeda.

„Der Schlüssel zum Erfolg liegt für Takeda in der Diversität seiner Mitarbeiter:innen und so sind wir stolz darauf, sie alle in ihrer Unterschiedlichkeit zu fördern; völlig unabhängig von Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Herkunft, sexueller Orientierung oder Behinderung“, erklärt Karl-Heinz Hofbauer, Vorstand der Takeda Manufacturing Austria AG und Leiter der Takeda Produktionsstandorte in Wien, in einer Pressemitteilung.

Potential erkennen

Das Potential und nicht die Behinderung sehen, das ist dem japanischen Pharmaunternehmen Takeda, welches auch einen Sitz in Österreich hat, wichtig. Takeda beschäftigt Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens, je nachdem, wo ihre Stärken liegen. Karl-Heinz Hofbauer erläutert die Philosophie des Unternehmens:

Die Arbeitsatmosphäre bei Takeda ist von der Motivation geprägt, schwer kranke Menschen mit innovativen Therapien zu versorgen, die Leben retten und die Lebensqualität nachhaltig steigern. Durch diesen Fokus auf Patient:innen kennen und verstehen die Mitarbeitenden von Takeda die Lebenssituation der betroffenen Menschen, die ebenfalls mit Barrieren und Hürden konfrontiert sind. Mit diesem Bewusstsein fördern wir schon lange ein Arbeitsumfeld, in dem jede:r unabhängig von einer etwaigen eigenen Einschränkung mit Leistung und Engagement zur Steigerung der Lebensqualität von Patient:innen beitragen kann.

Die Fähigkeiten der Mitarbeiter:innen und die Aufgabengebiete werden aufeinander abgestimmt. So werden z. B. Menschen mit Hörbehinderung im Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen, wie z. B. im Labor, im Projektmanagement oder der Qualitätssystemabteilung eingesetzt. Technische Unterstützung und Sensibilisierungsworkshops für das Team sollen den Arbeitsalltag für Mitarbeiter:innen mit Behinderungen erleichtern.

Gezielt Menschen mit Behinderungen ansprechen

Um Menschen mit Behinderungen für das Unternehmen zu gewinnen, arbeitet Takeda mit NGOs und externen Partnerorganisationen zusammen. Auch werden in Zusammenarbeit mit Organisationen Workshops, Vorträge, Umfragen und Interviews mit Mitarbeitenden organisiert, um Hemmschwellen abzubauen und Mitarbeiter:innen zu sensibilisieren.

Innerhalb des Unternehmens gibt es die Ressource Group „EnAble“, die sich dafür einsetzt, die geeigneten Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsalltag zu schaffen.