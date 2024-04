Pirchner: Ein grenzenloses Europa für Menschen mit Behinderungen

Per E-Mail teilen

EU-Parlamentsabstimmung über Einführung eines europäischen Behindertenausweises und verbesserten Parkausweises - Europaweite Stärkung der Behindertenrechte

European Commission

„Heute ermöglichen wir ein grenzenloses Europa für Menschen mit Behinderungen. Mit einem gemeinsamen Europäischen Behindertenausweis und der Verbesserung des derzeitigen Europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen, setzen wir einen Meilenstein für mehr Inklusion in Europa“, freut sich Wolfram Pirchner, Sozialsprecher der ÖVP im Europaparlament.

Das Plenum des Europaparlaments in Straßburg gab am 24. April 2024 seine finale Zustimmung zum Europäischen Behindertenausweis, dem neuen Parkausweis sowie der Gültigkeit dieser Ausweise für Drittstaatsangehörige mit rechtmäßigem Aufenthalt in einem EU-Mitgliedstaat.

„Der Europäische Behindertenausweis wird künftig in allen EU-Ländern als anerkannter Nachweis für eine Behinderung gelten. Er garantiert Menschen mit Behinderungen einen vorrangigen Zugang, ermäßigte Gebühren, persönliche Assistenz und Blindenschrift- oder Audioguides für Verkehrsmittel, Kulturstätten, Museen und vieles mehr europaweit. Gleichzeitig sichert der neue Europäische Parkausweis gleiche Rechte auf zugewiesene Parkplätze und ist mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, um Fälschungen zu verhindern. Beide Ausweise werden in digitaler und physischer Form verfügbar sein. Jedes EU-Land soll dazu eine eigene Website einrichten, auf der alle Informationen zum Erhalt der Ausweise sowie Einzelheiten zu den verfügbaren Leistungen zu finden sein werden. Die EU wird dann alle nationalen Websites auf einer zentralen Plattform verlinken“, beschreibt Pirchner.

Wolfram Pirchner schließt: „Die europäischen Ausweise stärken die Rechte von Menschen mit Behinderungen europaweit und bedeuten eine spürbare Vereinfachung und Verbesserung im Leben von rund 101 Millionen Menschen mit Behinderungen in Europa. Menschen mit Behinderungen stehen die Türen Europas offen, sie sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, also setzen wir ihnen und ihren Vorhaben keine Grenzen!“