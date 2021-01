Plastikstrohhalme werden 2021 verboten

Per E-Mail teilen

Ab 3. Juli 2021 wird der Verkauf bestimmter Gegenstände aus Einwegplastik verboten, darunter auch Plastikstrohhalme. Für einige Menschen mit Behinderungen fällt dadurch allerdings alternativlos eine wichtige Trinkhilfe weg.

Die 2019 beschlossene EU-Einwegplastik-Richtlinie soll zur Verringerung von Plastikmüll beitragen, der besonders für die Weltmeere und seine Lebewesen problematisch ist.

Eine der ersten Maßnahmen – weitere werden in den kommenden Jahren schrittweise folgen – untersagt den Verkauf von bestimmten Einwegplastik-Produkten, für die es bereits kunststofffreie Alternativen geben soll.

Ab Juli 2021 dürfen daher in der gesamten EU, also auch in Österreich, neben Wattestäbchen, Kunststoffbesteck und weiteren Produkten auch Plastikstrohhalme nicht mehr verkauft werden.

Wegfall eines notwendigen Hilfsmittels

Es steht außer Frage, dass wir Menschen unseren Umgang mit dem Planeten grundlegend verändern müssen, wenn er zukünftig noch Lebensqualität bieten soll. Dazu sind natürlich auch gesetzliche Regulierungen, wie eben die EU-Einwegplastik-Richtlinie notwendig.

Menschen aus der Behinderten-Community kritisieren allerdings an dieser Richtlinie, dass sie nicht umfassend durchdacht ist.

Mit dem Verbot des Plastikstrohhalms geht nämlich ein wichtiges Hilfsmittel für viele Menschen mit Behinderungen verloren, ohne durch eine gleichwertige Alternative ersetzt zu werden. Menschen, die ihre Arme nicht bewegen können, Menschen mit Spastiken, oder Menschen, die stark zittern sind auf einen Strohhalm angewiesen, um selbstständig trinken zu können.

Gibt es keine gleichwertige kunststofffreie Alternative?

Der Plastikstrohhalm in seiner jetzigen Form lässt sich sowohl verbiegen als auch verlängern und kann so besonders flexibel an die Anforderungen der Benutzerin oder des Benutzers angepasst werden und beispielsweise im Liegen genützt werden. Dies können die derzeitig verfügbaren umweltfreundlichen Alternativen nicht bieten.

Gleichzeitig haben diese jeweils auch noch andere Nachteile gegenüber dem Plastikstrohhalm. Einige bergen eine Verletzungsgefahr, andere neigen dazu sich aufzulösen und so verschluckt werden zu können. Viele sind für heiße Getränke nicht geeignet.

Die Aktivistin Jessica Kellgren-Fozard fasst die Problematik in einem humoristischen Video in englischer Sprache anschaulich zusammen.

Gefahr zu ersticken Gefahr sich zu verletzen Nicht anpassbar Teuer Nicht geeignet für heiße Getränke Metall X X X Bambus X X X Glas X X X X Silikon X X Acryl X X X X Papier X X X Nudeln X X X X Plastik

Tabelle, angelehnt an das Video

