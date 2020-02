Post scheitert laufend an der Barrierefreiheit

Per E-Mail teilen

Es gibt in Österreich wenige Unternehmen, die in diesem Bereich derart ungeschickt agieren wie die Österreichische Post Aktiengesellschaft.

„Die Post bringt allen was“, hieß ein beliebter Werbespruch der Post. Doch Barrierefreiheit war damit nicht gemeint; mit dieser steht das Unternehmen seit Jahren auf Kriegsfuß. Auch an den geringen Erfordernissen, die im seit 2006 geltenden Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) festgeschrieben sind, scheitert die Post.

Das Unternehmen hat ein österreichweites Filialnetz. Zu den 400 von der Post selbst betriebenen Filialen kommen noch rund 1.340 Postpartner. Sogar im Jahr 2019 eröffnete Post-Filialen sind nicht barrierfrei, berichteten wir kürzlich.

Weder die eigenen Filialen noch die Postpartner-Filialen entsprechen der im Gesetz vorgeschriebenen Barrierefreiheitskriterien. Nachdem das BGStG 13 Jahre in Kraft war, reichte es: Der Behindertenanwalt Hansjörg Hofer leitete im Dezember 2018 eine Schlichtung (als Vorstufe einer Verbandsklage) ein.

Die Post AG einigte sich mit dem Behindertenanwalt und „sicherte zu, bestehende Partnerunternehmen im Hinblick auf ihre barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit hin zu prüfen und gegebenenfalls bei der Realisierung barrierefreier Lösungen zu unterstützen“, so Hofer. Weiters kündigte man an, die Postpartner in ganz Österreich bis spätestens Ende 2019 zu überprüfen.

Was hatte zu der Einigung geführt? Behindertenanwalt Hofer führte im Frühjahr 2019 folgende Gründe an: „Die Bereitschaft der Post, das Thema aufzugreifen und die Bereitschaft unserer Seite, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Post auch einen Universaldienst-Versorgungsauftrag hat.“

Ergebnis Überprüfung der Post-Partner Filialen durch die Post AG

Nach einer lähmend langen Anlaufzeit von beinahe 10 Monaten schickte die Post AG in den letzten 11 Wochen des Jahren rund 3 Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchs Land, um die mehr als 1.300 Postpartner-Filialen zumindest insoweit zu begutachten.

„Bei 1.357 Post Partnern wurde der barrierefreie Zugang in das Geschäftslokal erhoben“, erläutert Michael Homola, Pressesprecher Österreichische Post AG, am 25. Februar 2020 gegenüber BIZEPS.

In beinahe jeder fünften Filialen (!) gibt es Barrieren beim Eingang. In Summe sind mehr als 260 Filialen nicht barrierefrei zugänglich. Der Plan sei, diese Anzahl bis 2025 auf Null zu reduzieren.

Auf die BIZEPS-Frage, wie der Plan im Detail aussieht und welche finanziellen Mittel für 2020 und die Folgejahre dafür eingeplant wurden, antwortete der Post-Pressesprecher ausweichend: „Der Vorschlag der Post hinsichtlich eines Stufenplans ist derzeit in Abstimmung mit Behindertenanwalt Dr. Hofer. Zu den finanziellen Mitteln möchten wir keine Angaben machen.“

Für Behindertenanwalt Hofer ist die Sache eindeutig, er kündigt auf BIZEPS-Anfrage an: „Ich erwarte einen konkreten Plan der Post AG, in welchen Zeiträumen sie die Barrierefreiheit der Geschäftslokale der Postpartner zu erreichen gedenkt, werde mir halbjährlich Bericht erstatten lassen und die Fortschritte gemeinsam mit den Organisationen der Menschen mit Behinderungen stichprobenweise überprüfen. Da Ziel muss es sein, spätestens 2025 keinen nicht barrierefreien Postpartner in Österreich mehr zu haben.“

Post: Zumindest die NEUEN Postpartner sind barrierefrei erreichbar

Teil der Schlichtungs-Vereinbarung war auch, dass die Post bei Auswahl von neuen Postpartnern auf die Barrierefreiheit achtet. BIZEPS wollte von der Post wissen:

Wie viele NEUE Postpartner gibt es seit der Einigung mit der Behindertenanwaltschaft?

Ist es gelungen, diese Zusage einzuhalten?

„Seit 15.2.2019 gibt es 38 neue Post Partner“, führt der Postsprecher aus und ergänzt: „Für neue Post Partner ist Barrierefreiheit ein Pflichtkriterium.“