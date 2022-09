Postbus Shuttle: Neues Mobilitätsangebot überwiegend nicht rollstuhlgerecht

Per E-Mail teilen

Ein zukunftsweisendes Mobilitätsangebot für den ländlichen Raum, sofern es Rollstuhlfahrende nicht vom öffentlichen Verkehr ausschließt.

ÖBB Postbus / Michael Dolinsek

Seit 2018 ist das „Postbus Shuttle“ in unterschiedlichen Regionen Österreichs im Probebetrieb. Dabei handelt es sich um Kleinbusse, die auf Bestellung zeitnah Personen befördern.

Im Gegensatz zum öffentlichen Linienverkehr kann das Shuttle an vielen verschiedenen Haltepunkten halten, die keine eigens gebaute Haltestelle haben und oft nur auf der Karte ersichtlich sind. Vor allem in Regionen, die bisher wenig oder gar nicht an den öffentlichen Verkehr angeschlossen sind, könnte es eine attraktive Alternative zum PKW darstellen.

Derzeit gibt es das Angebot in insgesamt sechs Regionen Österreichs. Nur eine davon hat rollstuhlgerechte Fahrzeuge im Einsatz.

„Postbus Shuttle“ überwiegend nicht rollstuhlgerecht

Obwohl überall dasselbe Fahrzeugmodell im Einsatz ist, können Rollstuhlfahrer:innen das „Postbus Shuttle“ derzeit nur in einer Region, der „Mobilregion Mödling“ nutzen. Nur dort verfügen die Fahrzeuge auch über Rampen und einen Rollstuhlplatz.

Klar ersichtlich wird dies bei der Buchung mit der „Postbus Shuttle“ App. Alle Regionen nützen dieselbe Buchungs-App, nur bei der Buchung in der Region Mödling gibt es die Möglichkeit,die Kategorie „Rollstuhl“ zu wählen.

Ausschluss von Rollstuhlnutzer:innen vom öffentlichen Verkehr

Der Betrieb nicht rollstuhlgerechter öffentlicher Shuttlebusse stellt nach dem Bundes-Behindertengeichstellungsgesetz bereits eine klare Diskriminierung dar und widerspricht außerdem dem aktuellen Regierungsprogramm. Darin steht: „[…] wir schaffen ein gutes, sicheres, barrierefreies und preisgünstiges sowie flächendeckendes Mobilitätsangebot für die Österreicherinnen und Österreicher“.

Die derzeitige Praxis birgt aber noch eine weitere Problematik, die zum Teil schon in der Realität sichtbar wird. Durch die Einführung des „Postbus Shuttles“ kam es in manchen Regionen bereits zur Reduzierung des bestehenden, barrierefrei nutzbaren Linienverkehrs.

Rollstuhlnutzer:innen steht nun weniger öffentliches Verkehrsangebot zur Verfügung als zuvor. Dadurch sind sie noch mehr auf die Nutzung eines PKWs angewiesen bzw., sofern sie keinen PKW besitzen, oder das selbstständige Fahren nicht möglich ist, auf andere Menschen.

Wer betreibt das „Postbus Shuttle“?

Das „Postbus Shuttle“ ist ein Mobilitätskonzept des Unternehmens Postbus, das ein Tochterunternehmen der ÖBB ist und somit in Besitz des Bundes liegt.

Das Unternehmen Postbus bietet interessierten Gemeinden an, Consulting, Planung, Marketing und die Abwicklung des laufenden Betriebes des „Postbus Shuttles“ zu organisieren.

Offensichtlich gibt es die Auswahlmöglichkeit, sich für oder gegen Barrierefreiheit zu entscheiden.