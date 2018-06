PowerParade – am 21. Juni 2018 in Wien

Seit 2004 finden in den USA jedes Jahr „Disability pride parades“ statt, mitdem Ziel, Bewusstsein für Menschen mit jeglicher Art von Behinderung zu schaffen. Auch Berlin feierte bereits diese bunte Vielfalt. 2018 holen wir diese großartige Idee erstmals nach Wien.

Mit der “PowerParade – Alle für Alle” wollen wir daran erinnern, dass auch hierzulande noch viel Handlungsbedarf für ein freudvolles Miteinander besteht.

Am 21. Juni 2018 werden wir für unsere Anliegen auf den Straßen Wiens unterwegs sein. Bunte Trucks mit viel Musik begleiten zu unserem Ziel – wo wir in einer Abschlusskundgebung mit Bühne und Infoständen zeigen wollen, was wir unter gelebter Inklusion, Vielfalt und Gemeinsamkeit verstehen.

ALLE sind eingeladen an der Parade teilzunehmen, zu tanzen, zu feiern, zu singen, zu gebärden, zu erzählen, sich auszutauschen und zu informieren: ob im Rolli, zu Fuss, mit oder ohne Begleitung, mit Assistenz, alleine oder als ganze Institution.