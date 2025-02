Premiere: Erste ORF-TV-Diskussion in Einfacher Sprache

ORF-DialogForum „Sag’s einfach!“ am 18. Februar 2025 im Live-Stream auf zukunft.ORF.at und am 2. März 2025 in ORF III und auf ORF ON

Sind Radio, Fernsehen und Internet für alle da? Das ist eine der Fragen, die in einem neuen ORF-Dialogforum behandelt werden – und das erstmals in Einfacher Sprache. Nachrichten müssen stimmen. Aber sie sollten auch verständlich sein. Das gilt für alle Medien, insbesondere für den ORF.

Etwa 1,3 Millionen Menschen in Österreich brauchen aus unterschiedlichen Gründen Unterstützung beim Verstehen von Informationen. Nachrichten in Einfacher Sprache helfen Menschen mit Lernbehinderungen, aber auch vielen älteren Menschen und Menschen mit geringen Deutschkenntnissen.

Aber wie formuliert man klar, genau und einfach?

Wie gelingt es, die Sprache von Fachleuten leicht verständlich zu erklären?

Wie kann sichergestellt werden, dass Information tatsächlich für alle Menschen in Österreich verständlich ist?

Das ORF-DialogForum wagt am 18. Februar 2025 einen Versuch.

Eine Debatte über Einfache Sprache in Einfacher Sprache führen:

Nicole Braunstein, Präsidiumsmitglied der „Lebenshilfe Österreich“ und Selbstvertreterin für Menschen mit Behinderungen in Graz

Ramona Arzberger, Redakteurin im Medien-Unternehmen „andererseits“

Sophie Lecheler, Medien-Wissenschafterin an der Universität Wien

Anna Mark, beschäftigt sich mit Nachrichten in Einfacher Sprache im ORF

Alle, die im DialogForum etwas sagen, werden sich bemühen, in Einfacher Sprache zu sprechen. Außerdem fasst Petra Plicka die wichtigsten Informationen als Zeichnung zusammen.

Die Diskussionsveranstaltung unter der Leitung von Klaus Unterberger, ORF Public Value, wird am Dienstag, dem 18. Februar 2025, ab 13.00 Uhr live auf zukunft.ORF.at gestreamt, ist am Sonntag, dem 2. März, um 11.00 Uhr in ORF III zu sehen und auf ORF ON abrufbar.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.