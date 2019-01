Premiere im NÖ-Landtag

Per E-Mail teilen

Wieder ein Schritt in Richtung Inklusion - Landtagssitzung wird in Österreichischer Gebärdensprache gedolmetscht.

Land Niederösterreich

„Erste Sitzung des niederösterreichischen Landtags heute nachmittag in St. Pölten mit Dolmetschung in die Österreichische Gebärdensprache!“, informierte Ing. Lukas Huber, Leiter des Gehörlosenverbandes Niederösterreich, am 31. Jänner 2019 auf Facebook.

Die Sitzungen kann man auch online mitverfolgen. Diesen Service soll es in Zukunft regelmäßig geben, teilt Lukas Huber gegenüber BIZEPS mit. Gedolmetscht allerdings nur die „Aktuelle Stunde“.