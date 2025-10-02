Probealarm am 4. Oktober 2025: Nur ein Test von Sirenen und AT-ALERT

Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, zwischen 12 und 12.45 Uhr findet in ganz Österreich der jährliche Zivilschutz-Probealarm statt. Es werden 8.000 Sirenen aktiviert und es gibt eine Warnmeldung am Handy.

BMI

Zwischen 12:00 und 12:45 Uhr werden Sirenen ausgelöst und auch über das Warnsystem AT-ALERT Probenachrichten verschickt.

Wichtig: Es handelt sich dabei nur um einen Test.

Was wird getestet?

In diesem Zeitraum werden österreichweit über 8.000 Sirenen aktiviert, um die drei Zivilschutzsignale „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ zu testen.

Zusätzlich wird die neue Cell-Broadcast-Technologie AT-ALERT getestet. Das bedeutet: Auch am Handy kann eine Warnmeldung aufscheinen – begleitet von einem lauten Signalton.

Was ist AT-ALERT?

AT-ALERT ist ein offizielles Cell-Broadcast-Warnsystem des österreichischen Innenministeriums. Es ermöglicht den Behörden, Warnungen direkt auf Handys zu senden – ohne App, ohne Anmeldung.

Die Warnung erscheint automatisch auf dem Bildschirm, sofern das Gerät eingeschaltet und mit einem Mobilfunknetz verbunden ist.

Dieses System wird in Notfällen wie Naturkatastrophen, Terroranschlägen oder anderen großen Gefahrenlagen eingesetzt. Beim Zivilschutz-Probealarm am 4. Oktober 2025 wird ein Test von AT-ALERT für ganz Österreich durchgeführt.

Warum wird getestet?

Der jährliche Probealarm dient der Überprüfung der technischen Systeme und soll gleichzeitig die Bevölkerung mit den unterschiedlichen Warnsignalen vertraut machen. So kann im Ernstfall schnell und richtig reagiert werden.

Informationen in Österreichischer Gebärdensprache und Leichter Sprache

Das Bundesministerium für Inneres bietet auf seiner Website auch Informationen in Gebärdensprache sowie in Leichter Sprache an. Diese Seiten erklären AT-ALERT und den Zivilschutz-Probealarm besonders zugänglich:

Infos in Österreichischer Gebärdensprache: www.bmi.gv.at/Inhalte-in-Gebaerdensprache/start.aspx#alert

Infos in Leichter Sprache: www.bmi.gv.at/204/at-alert/start_Leichter_Lesen.aspx

