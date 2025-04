Protest beim Global Disability Summit: Kein Geld mehr für Segregation

Per E-Mail teilen

Aktivist:innen für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen aus ganz Europa haben am 2. April 2025 in Berlin beim begonnenen Global Disability Summit gegen den unzureichenden Willen der Politik, die Ausgrenzungssysteme in der Behindertenpolitik zu stoppen, protestiert.



ENIL

Sie machten beim Global Disability Summit mit Plakaten ihre Forderung deutlich: „Kein Geld mehr für Segregation!“ Dies teilte das European Network on Indenepdent Living (ENIL) als europäische Dachorganisation von Selbstbestimmt Leben Zentren und Initiativen in Europa mit einem Post auf Bluesky mit.

Deutschland sticht bei der Ausgrenzung behinderter Menschen in Förderschulen, speziellen Wohneinrichtungen und Werkstätten für behinderte Menschen, in denen Hunderttausende von behinderten Menschen segregiert lernen, wohnen und arbeiten müssen – meist ohne nennenswerte Alternativen bzw. eine entsprechende Unterstützung für ein inklusiveres Leben -, heraus.