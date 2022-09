Protestsong: Rollwut #InklusionsDemo

Per E-Mail teilen

Ernst Spiessberger

Bei der Inklusionsdemo am 28. September 2022 wurde das Lied „Rollwut“ gesungen von Pepo Meia, Musiker und Aktivist in Wien, am Ballhausplatz eingespielt.

Im Rahmen der Theater der Jugend Produktion Stärker als Superman, unter der Regie von Klaus Rott, produzierte Pepo Meia 1997 den Soundtrack „Rollwut“.

„Das Lied Rollwut wird für mich immer mit Sigi Maron verbunden sein, da dies unsere erste musikalische Zusammenarbeit war“, teilt Pepo Meia gegenüber BIZEPS mit.

Nun online mit Untertitel verfügbar

Text und Musik: (Pepo MEIA, Sigi MARON / Volker LUDWIG)

Band: JOBELLA (Isabella Krapf (Harp) und Pepo Meia (Gesang, Gitarre)).

Idee & Animation: Ernst Spiessberger

Ernst Spiessberger von „Zitronenwasser FILM“ animierte das Lied und es ist nun auf YouTube mit Untertitel online.