Radio ORANGE 94.0 veröffentlicht Jahresbericht 2019

Radio ORANGE 94.0 baute 2019 seine Sendungsvielfalt weiter aus

„2019 war ein Jahr der Veränderungen. ORANGE 94.0 sendete in diesem Jahr die meisten Sendereihen seit seiner Gründung, insgesamt waren 195 Sendungen in unterschiedlicher Periodizität unter Beteiligung von mehr als 500 ehrenamtlichen Radio-machenden on air.“

Der neu veröffentlichte Jahresbericht gibt einen Einblick, was sich beim freien Radiosender ORANGE 94.0 2019 ereignet hat. Der 29 seitige Bericht enthält unter anderem Programmschwerpunkte des Senders sowie Informationen über neue Sendereihen, Projekte, Auszeichnungen und Veranstaltungen.

Auch die Wahlen zu den neuen Gremien der Radiomacherinnen und Radiomacher sind ein Thema. So wurde Markus Ladstätter von der BIZEPS Sendereihe barrierefrei aufgerollt in das Orangene Gremium gewählt. Das Orangene Gremium betreibt einen regelmäßigen Austausch zu Themen und Visionen, die alle ORANGE 94.0 betreffen.

Dabei kann es sich zum Beispiel um laufende Projekte handeln oder die inhaltliche Richtung, in die sich das Radio entwickeln soll. Ein erfolgreiches Jahr war es auch für barrierefrei aufgerollt die Sendereihe, deren Stammsender Radio ORANGE 94.0 ist, wurde 2019 gleich 3 mal ausgezeichnet.