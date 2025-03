RAMPE oder Die Ästhetik eines diffamierten Gegenstandes – Eine Ausstellung

Die Ausstellung wird am 27. März 2025 um 19:00 Uhr im Künstlerhaus Klagenfurt eröffnet und ist dort bis zum 10. Mai 2025 zu sehen.

Rampen sind so sehr Teil unseres Alltags, dass es kreative Köpfe braucht, um sie als Kunstobjekt neu zu beleben. Die Architektur liefert zahlreiche inspirierende Beispiele dafür.

Die Ausstellung möchte dieses Bauelement – trotz oder gerade wegen seiner funktionalen Bestimmung – aus dem Schatten der Hintereingänge holen, in die es in der österreichischen Architektur häufig verbannt wird. Sie lenkt den Blick auf die Ästhetik von Rampen und macht sie sinnlich er-fahr-bar.

Die teilnehmenden Künstler:innen erkunden die vielschichtigen Facetten dieses unterschätzten Elements. Im Fokus stehen seine Ästhetik, Dynamik, optische und sinnliche Wahrnehmung schiefer Ebenen sowie künstlerische und musikalische Interpretationen.

Während internationale Architekt:innen wie Le Corbusier Rampen als gestalterisches und zugleich funktionales Element in ihre Gebäude integrieren, werden sie in der österreichischen Baukultur meist auf ihre reine Zweckmäßigkeit reduziert.

Statt als architektonisches Gestaltungsmittel wahrgenommen zu werden, fristen sie ein Dasein als bloße Notwendigkeit – lieblos platziert, in Ecken gedrängt oder zu Hintereingängen verbannt. Sobald Rampen dem Zweck der Barrierefreiheit dienen, scheint man ihnen jegliche ästhetische Qualität abzusprechen.

Rampen sind weit mehr als nur eine bauliche Notwendigkeit – sie sind ein Schlüsselelement für eine zugängliche Umwelt. Dennoch müssen sie oft mühsam eingefordert werden.

Im Gegensatz zu technischen Hilfsmitteln wie Rolltreppen oder Aufzügen funktionieren Rampen stromfrei, wetterunabhängig und ressourcenschonend. Sie sind ein nachhaltiges, langlebiges Element der Architektur und bieten allen Menschen – ob mit oder ohne Mobilitätseinschränkungen – einen komfortablen Zugang.

Man könnte sagen, Rampen sind im kollektiven Bewusstsein fest verankert. Wo eine Rampe ist, ist auch ein Eingang.

Doch warum werden sie so oft übersehen? Diese Frage stellt sich auch Cornelia Scheuer und sie erzählt gegenüber BIZEPS, wie die Idee zur Ausstellung im Künstlerhaus Klagenfurt entstand:

Warum werden Rampen so selten mit gestalterischem Anspruch gebaut, so lieblos in versteckte Ecken gedrängt und oft nur als lästige Pflichtaufgabe behandelt?

Auch im Künstlerhaus Klagenfurt führt die Rampe zum Hintereingang – aus baulichen Gründen, natürlich.

Doch diese Gebäudeseite öffnet sich zum Park hin und ist eigentlich die schönere.