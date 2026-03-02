Recht auf Arbeit braucht Persönliche Assistenz – Ausgleichstaxfonds jetzt langfristig absichern

Hohe Wirkung für nachhaltige Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen

WAG

Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz ermöglicht Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben. Sie schafft die Voraussetzung dafür, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, eigenes Einkommen zu erzielen und aktiv am gesellschaftlichen Leben mitzuwirken.

Finanziert wird diese Leistung, ebenso wie zahlreiche andere arbeitsmarktpolitische Projekte, aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds.

Die eingesetzten Mittel zeigen eine hohe Wirkung. „Wir erleben in unserer täglichen Praxis, dass viele Menschen mit Behinderungen dank Persönlicher Assistenz am Arbeitsplatz über viele Jahre hinweg erwerbstätig sind – vielfach über ein Jahrzehnt oder länger. Das sind stabile und nachhaltige Beschäftigungsverhältnisse“, betont Jasna Puskaric, geschäftsführende Vorständin der WAG Assistenzgenossenschaft.

Gerade vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen ist es entscheidend, dieses wirksame Instrument strukturell abzusichern.

Im Jänner 2026 stieg die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderungen um 13,9 %, das ist 3,6-mal stärker als im Gesamtdurchschnitt. Laut Statistik Austria gibt jede vierte Person mit Behinderung zwischen 15 und 24 Jahren an, weder in Ausbildung noch in Beschäftigung zu sein.

„Der Ausgleichstaxfonds ist kein Kostenfaktor, sondern ein strategisches Instrument, das nachhaltige Beschäftigung ermöglicht und gesellschaftliche Teilhabe sichert.“, stellt Puskaric fest. „Eine Weiterentwicklung der Ausgleichstaxe kann ein zentraler Hebel sein, um die Finanzierung des Fonds zu sichern und Beschäftigung zu fördern.“

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention hat sich Österreich verpflichtet, die gleichberechtigte Teilhabe am Berufsleben zu gewährleisten. Die bedarfsgerechte Finanzierung von Persönlicher Assistenz am Arbeitsplatz für alle Zielgruppen ist dafür ein zentraler Baustein. Eine langfristige Absicherung des Ausgleichstaxfonds ist daher notwendig, damit das Recht auf Arbeit in der Praxis wirksam bleibt.