Rechte und Familienleben: Diskussion in der Urania

Der Kinderwunsch von Menschen mit Lernschwierigkeiten
Wenn es um Menschen mit Lernschwierigkeiten und Kinderwunsch geht, ist es für die Lebens- und Sozialberaterin Elisabeth Chlebecek wichtig, dass …
Wie steht es um die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Liebe und Familie?
Diese Frage stand im Zentrum einer Veranstaltung am 18. März 2026 unter dem Titel „Inklusive Diskussion zu Rechten, Beziehungen und Familienleben“ in der Wiener Urania.
Im Mittelpunkt standen die Themen Beziehungen, Sexualität und Familienleben.
Eingeladen hatten der Österreichische Behindertenrat und die Organisation „LebensGroß“ aus der Steiermark.
Ziel des Treffens war der Dialog zwischen Selbstvertreter:innen, politischen Entscheidungsträger:innen und Fachleuten aus Mitgliedsorganisationen. In Diskussionsgruppen wurden sechs spezifische Themenbereiche bearbeitet:
Die Teilnehmer:innen hielten fest, dass diese Rechte in der UN-Behindertenrechtskonvention verankert sind.
In der Praxis gibt es jedoch Barrieren bei der Umsetzung. An der Diskussion nahmen unter anderem die Nationalratsabgeordneten Heike Eder (ÖVP) und Ralph Schallmeiner (Die Grünen) teil.
Wenn es um Menschen mit Lernschwierigkeiten und Kinderwunsch geht, ist es für die Lebens- und Sozialberaterin Elisabeth Chlebecek wichtig, dass …
Frauen mit Behinderungen sind im Bereich Sexualität, Verhütung und medizinischer Eingriffe häufig nicht ausreichend informiert und können Entscheidungen nicht immer …
Diese Frage stand im Zentrum einer Veranstaltung am 18. März 2026 unter dem Titel „Inklusive Diskussion zu Rechten, Beziehungen und …
Die Anzeigen werden in fast 500 Bussen und rund 130 Flexity-Straßenbahnen eingesetzt, informieren die Wiener Linien. Rund 20 Sekunden vor …
Eingereicht werden können Print-, Online-, Radio- und TV-Beiträge, die zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2025 in einem österreichischen Medium …
Der Herbert-Pichler-Inklusions-Medienpreis für exzellente Berichterstattung im Bereich der Inklusion in den Kategorien Printmedien, Fernsehen, Radio sowie digitale Medien/Podcast wurde am …
Der Film „Baba – What’s your plan?“ von Tolga Karaaslan wurde am 22. März 2026 beim Diagonale Filmfestival in Graz …
Unter dem Motto „Lebensqualität durch Inklusion“ zeigt die integra 2026 neue Lösungen für Fachkräfte und Betroffene. Neuerungen im Bereich Pflege: …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Dieser rosafarbene Aufzug in Tokio, Japan ist nur für Personen, die ihn auch wirklich benötigen, reserviert. Habt ihr so etwas …