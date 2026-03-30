Rechte und Familienleben: Diskussion in der Urania

Wie steht es um die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Liebe und Familie?

PID / Christian Fürthner

Diese Frage stand im Zentrum einer Veranstaltung am 18. März 2026 unter dem Titel „Inklusive Diskussion zu Rechten, Beziehungen und Familienleben“ in der Wiener Urania.

Im Mittelpunkt standen die Themen Beziehungen, Sexualität und Familienleben.

Eingeladen hatten der Österreichische Behindertenrat und die Organisation „LebensGroß“ aus der Steiermark.

Ziel des Treffens war der Dialog zwischen Selbstvertreter:innen, politischen Entscheidungsträger:innen und Fachleuten aus Mitgliedsorganisationen. In Diskussionsgruppen wurden sechs spezifische Themenbereiche bearbeitet:

Der Wunsch nach Kindern und das Leben als Eltern

Partnerschaften innerhalb von Betreuungseinrichtungen

Sexuelle Gesundheit und Aufklärung

Eine selbstbestimmte Sexualität

Die rechtliche Problematik der Kindesabnahme

Schutz vor sexueller Gewalt

Die Teilnehmer:innen hielten fest, dass diese Rechte in der UN-Behindertenrechtskonvention verankert sind.

In der Praxis gibt es jedoch Barrieren bei der Umsetzung. An der Diskussion nahmen unter anderem die Nationalratsabgeordneten Heike Eder (ÖVP) und Ralph Schallmeiner (Die Grünen) teil.

Siehe: Österreichischer Behindertenrat