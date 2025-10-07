Rechte von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen unbeachtet

Österreich ignoriert weiterhin Handlungsempfehlungen des UN-Fachausschusses
Bereits 2023 wurde Österreich vom UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen empfohlen, den Ausbau des segregierenden Schulsystems zu …
Öffentliche Sitzung des Unabhängigen Monitoringausschuss und des Steiermärkischen Monitoringausschuss am 13.10.2025
In Österreich werden die Rechte von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen weiterhin verletzt. Ihre Erfahrungen bleiben oft ungehört, über ihre Lebensrealitäten ist wenig bekannt.
Am ehesten diskutiert wird ihre Lage im Bildungsbereich – doch auch hier verschlechtert sie sich zunehmend: In Oberösterreich entstehen derzeit zwei neue Sonderschulen, die steirische Landesregierung bekennt sich offen zum Sonderschulsystem.
Die Versorgungslage in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Österreich ist weiterhin dramatisch unzureichend, wie ein kürzlicher Rechnungshofbericht zeigt.
Auch von Nachmittags- und Ferienangeboten bleiben Kinder und Jugendliche mit Behinderungen vielfach ausgeschlossen und der Zugang zu Freizeit wird durch fehlende Persönliche Assistenz erschwert.
Österreich missachtet damit zentrale Empfehlungen des UN-Fachausschusses und gefährdet die Rechte von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen.
Aus diesem Anlass laden der Steiermärkische Monitoringausschuss und der Unabhängige Monitoringausschuss am 13. Oktober 2025 zur gemeinsamen Öffentlichen Sitzung zum Thema Aufwachsen mit Behinderungen ein.
Ziel der Veranstaltung ist es, gemeinsam mit jungen Menschen mit Behinderungen über ihre Erfahrungen zu sprechen, zentrale Problemfelder sichtbar zu machen und im Anschluss Empfehlungen an die Politik zu formulieren.
Eine dazu veröffentlichte Diskussionsgrundlage zeigt dringenden Handlungsbedarf bei Themen wie Bildung, Partizipation, Familienleben und Persönlicher Assistenz. Hier nachlesen in schwerer Sprache und in Leichter Sprache + LL Wörterbuch.
Öffentliche Sitzung des Unabhängigen Monitoringausschuss und des Steiermärkischen Monitoringausschuss: „Aufwachsen mit Behinderungen: Meine Stimme ist wichtig!“
Rechte von Kindern und Jugendlichen in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
13.10.2025 – 14:00-17:00 Uhr (Austauschmöglichkeit ab 13:00 Uhr)
Ort: online und in Graz/Steiermark
Anmeldung: https://aufwachsen-mit-behinderungen.eventbrite.at
