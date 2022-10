Rede von Marianne Schulze bei der Gedenkfeier im Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim

Per E-Mail teilen

Am 1. Oktober 2022 ab 11 Uhr fand eine Gedenkfeier für die Opfer der NS-Euthanasie in Schloss Hartheim.

Manfred Scheucher

Seit nunmehr vielen Jahren ist das Schloss im oberösterreichischen Alkoven als Lern- und Gedenkort konzipiert. Die Gedenkstätte sowie eine Dauerausstellung „Wert des Lebens. Der Umgang mit den Unbrauchbaren“ tragen dazu bei.

Am 1. Oktober findet der jährliche Höhepunkt des Gedenkens an die vielen Opfer der NS-Euthanasie in Hartheim statt.

Die hörenswerte 15minütigen Rede im Rahmen der Gedenkfeier von Marianne Schulze finden Sie hier: