Reform der Begutachtung: Viel Farbe, keine Reparatur

Die angekündigten Reformen der Begutachtungspraxis der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) erscheinen auf den ersten Blick wie ein Fortschritt im Sinne der Betroffenen. Bei näherer Betrachtung erweist sich jedoch das Maßnahmenpaket von Sozialministerin Schumann als ernüchternd - und letztlich als bittere Enttäuschung. Ein Kommentar.

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Statt das marode Fundament der Begutachtung von Pensionsversicherungsanstalt und Sozialministeriumservice zu sanieren, wird lediglich die Fassade neu gestrichen.

Das angekündigte Maßnahmenpaket von Sozialministerin Korinna Schumann ist eine bittere Enttäuschung für alle Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen.

Nach Jahren der berechtigten Kritik an einer oft herabwürdigenden Begutachtungspraxis der PVA und des Sozialministeriumservice präsentierte das Sozialministerium und die PVA nun bloß oberflächliche Maßnahmen, anstatt die systemischen Fehler an der Wurzel zu packen.

Neue Etikette für ein unfaires System

Ein Verhaltenskodex und Schulungen für „empathische Gesprächsführung“ klingen nach Fortschritt, sind aber bloße Alibi-Maßnahmen. Ein freundlicherer Umgangston ändert nichts an der Tatsache, dass Erstgutachten der PVA nach wie vor in einem System entstehen, das auf Ablehnung programmiert zu sein scheint.

Wie massiv das Misstrauen in diese erste Instanz ist, zeigt die Statistik einer Studie der AK Oberösterreich: Fast die Hälfte aller Betroffenen (46 %) legt nach einer Ablehnung Klage gegen den Pflegegeldbescheid ein. Dass gerichtliche Sachverständige in der Mehrheit der Fälle (58 %) zu wesentlich anderen Ergebnissen kommen als die Gutachter:innen der PVA, ist ein Armutszeugnis für die Qualität der Versicherungsträger.

Wer auf existenzsichernde Leistungen angewiesen ist, braucht kein geschultes Lächeln, sondern eine von Beginn an korrekte medizinische Beurteilung.

Die verweigerte Unabhängigkeit

Das größte Versäumnis dieser Ankündigung ist das Festhalten an der bestehenden Struktur. Die zentrale Forderung nach einer vollständig unabhängigen Begutachtungsstelle außerhalb der Versicherungsträger wird schlicht ignoriert.

Es ist bezeichnend, dass die gerichtliche Untersuchung von den Betroffenen als deutlich respektvoller und gründlicher wahrgenommen wird. Erst im zweiten Anlauf, vor Gericht, wird oft die tatsächliche Pflegestufe zuerkannt. Solange die PVA ihre eigenen Gutachter:innen aussucht und bezahlt, bleibt die Befangenheit Teil des Systems. Ein interner Leitfaden wird dieses strukturelle Machtgefälle niemals ausgleichen können.

Kontrolle als Farce

Auch das geplante Beschwerdemanagement wirkt wie eine Beruhigungspille. Wenn Beschwerden innerhalb derselben Behörde bearbeitet werden, die den Missstand verursacht hat, fehlt jede Form von externer Kontrolle.

Echte Konsequenzen für Gutachter:innen, deren Fehlurteile regelmäßig erst vor Gericht korrigiert werden müssen, sind weiterhin nicht vorgesehen.

Es ist nicht einmal klar, ob das Sozialministerium regelmäßig überprüft, ob sich die Qualität der Gutachten der Pensionsversicherungsanstalt tatsächlich verbessert. Ebenso offen bleibt, ob auch künftig mehr als die Hälfte der Gutachten der PVA vor Gericht zu geringe Leistungen zuspricht und korrigiert werden muss.

Dabei geht es längst nicht mehr um bloße Qualitätsmängel: Entweder liegt eine systemische Verweigerung von Leistungen vor – oder ein gravierendes Versagen des gesamten Begutachtungswesens. Beides ist inakzeptabel.

Fazit: Eine vertane Chance der Sozialministerin

Dieses Paket ist kein Durchbruch, sondern eine Strategie der Beschwichtigung. Die Politik entscheidet sich für den Weg des geringsten Widerstands: Man korrigiert die Form, lässt aber den fehlerhaften Inhalt unangetastet.

Für die Betroffenen bedeutet das: Der Weg zum Recht führt weiterhin viel zu oft über den mühsamen und langwierigen Klageweg, während das Ministerium lediglich zusieht, wie die PVA die Fassade neu streichen lässt.