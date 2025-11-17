Rekord beim SPIELERPASS CUP: 300 Fußballer:innen mit Behinderungen am Start

Martin Ladstätter
Veröffentlicht am 17.11.2025, 12:25 Uhr

Keine Kommentare

Noch nie waren so viele Teams dabei: Der SPIELERPASS CUP 2025 brachte 300 Fußballer:innen mit Behinderungen aus Österreich und erstmals auch Deutschland nach St. Pölten.

Spielerpass Cup 2025 mit 300 Fußballer:innen mit Behinderungen
Spielerpass / Florian Rogner

Am 15. November 2025 traten im Sportzentrum Niederösterreich 25 Mannschaften in drei Leistungsgruppen gegeneinander an – aus sechs österreichischen Bundesländern sowie aus München und Hannover. Das inklusive Hallenturnier gilt als das größte seiner Art in Österreich.

Die Begeisterung war auf allen drei Spielfeldern spürbar – bei den Spieler:innen, im Publikum und unter den prominenten Gästen. Die Sieger:innen in den Kategorien Champions, Challengers und Stars kamen aus Linz, München und Wien. Beim Kids-Cup setzte sich FK Austria Wien violett durch.

Ehemalige Fußballgrößen wie Stefan Maierhofer, Christopher Dibon und Gerd Wimmer sowie ÖFB-Schiedsrichterin Sara Telek unterstützten das Turnier als Schiedsrichter:innen. Auch Ex-Tennisprofi Stefan Koubek war im Einsatz.

Initiator Nikolas Karner zeigte sich stolz über die Entwicklung:

Dass der Cup über die Landesgrenzen hinaus gewachsen ist und wir heuer einen neuen Rekord verzeichnen, macht uns stolz.

