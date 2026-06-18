Relaunch der ID Austria App: mobile Vertretungsfunktion, direkter Absprung zu eAusweisen und KI-Chatbot ab Ende Juli

Ab Sommer 2026 bekommt jeder Bürger seinen digitalen Assistenten in seiner ID Austria. Mit neuen Funktionen in der ID Austria App und der KI-Assistenz, dem Chatbot „ida“, wird der Zugang zur digitalen Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger weiter vereinfacht.



BIZEPS / ChatGPT

Die aktualisierte App unterstützt ab sofort die mobile Nutzung von Vollmachten und ermöglicht damit erstmals eine Vertretungsfunktion direkt am Smartphone. Zudem ist die digitale Ausweisplattform „eAusweise“ direkt vom Startbildschirm erreichbar.

Mit „ida“, die ab Sommer 2026 Fragen zu digitalen Verwaltungsservices in natürlicher Sprache beantwortet, startet zugleich die erste große Bürgerinnen- und Bürger-KI Anwendung der Public AI Initiative.

Von 1. Juli bis 31. August findet dieses Jahr wieder die ID Austria Servicetour in ganz Österreich statt, wo man sich niederschwellig und problemlos für eine ID Austria registrieren kann.

„Digitale Verwaltung muss einfach, sicher und verständlich sein. Mit der KI-Assistenz „ida“ bekommt jeder Bürger ab Sommer 2026 seinen ersten digitalen Assistenten vom Staat zur Verfügung gestellt. Bürgerinnen und Bürger sollen dadurch Informationen schneller finden und Services leichter nutzen“, so Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll.

Neue Funktionen in der ID Austria App

Die aktualisierte ID Austria App unterstützt ab sofort die mobile Nutzung von Vollmachten. Nutzerinnen und Nutzer können sich damit erstmals mobil in Vertretung einer anderen Person bei digitalen Services anmelden. Das erleichtert Verwaltungswege etwa für Familien, Angehörige, Unternehmen und berufliche Vertretungen.

Zudem ist die digitale Ausweisplattform „eAusweise“ direkt vom Startbildschirm der App erreichbar. Zentrale digitale Identitäts- und Ausweisfunktionen werden damit noch einfacher zugänglich.

Parallel dazu arbeitet das Projektteam daran, die ID Austria barriereärmer zu gestalten. Dazu wird der Austausch mit Interessensvertretungen wie dem Österreichischen Behindertenrat, dem Blinden- und Sehbehindertenverband sowie dem Österreichischen Gehörlosenbund intensiviert.

„Digitale Services müssen für alle Bürgerinnen und Bürger verständlich, zugänglich und verlässlich sein. Deshalb entwickeln wir die ID Austria konsequent entlang der Bedürfnisse der Menschen weiter“, betont Pröll.

„ida“: KI-Assistenz als erstes großes Bürgerinnen- und Bürger-Rollout der Public AI Initiative

Ab Ende Juli 2026 steht mit „ida“ – der intelligenten digitalen Assistenz – ein KI-basierter Chatbot zur Verfügung. „ida“ beantwortet unter anderem Fragen zu digitalen Services, zur ID Austria, zu Wohnsitzangelegenheiten und soll als 1. Ansprechpartner im Gespräch zwischen Bürgerin/Bürger und Staat rund um die Uhr in natürlicher Sprache zur Verfügung stehen.

„ida“ ist das erste große Rollout der Public AI Initiative für Bürgerinnen und Bürger. Die Initiative verfolgt das Ziel, Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll, sicher und nutzerorientiert in der öffentlichen Verwaltung einzusetzen. Mit „ida“ wird dieser Anspruch erstmals breit sichtbar und unmittelbar für die Menschen nutzbar.

Die intelligente digitale Assistenz basiert auf der „Large Language Model as a Service“-Plattform des Bundesrechenzentrums, die für den Einsatz in der öffentlichen Verwaltung konzipiert wurde. „ida“ greift ausschließlich auf verifizierte Inhalte von oesterreich.gv.at und id-austria.gv.at zu und liefert damit verlässliche, aktuelle und qualitätsgesicherte Antworten.

Sicher, souverän und datenschutzkonform

„ida“ wurde nach den Grundsätzen der digitalen Souveränität, des Datenschutzes und der Sicherheit konzipiert. Die technische Infrastruktur wird vollständig in Österreich vom Bundesrechenzentrum betrieben. Es erfolgt keine Datenübertragung ins Ausland. Personenbezogene Daten werden nicht gespeichert; Anfragen werden in Echtzeit verarbeitet. Tracking und Profiling finden nicht statt.

Ausblick: Nächster Schritt der KI-gestützten Verwaltung

„ida“ ist als erster Schritt für weitere KI-basierte Services in der Verwaltung vorgesehen. In künftigen Ausbaustufen soll die Assistenz Bürgerinnen und Bürger nicht nur informieren, sondern – auf ausdrücklichen Wunsch und mit klarer Freigabe – auch bei digitalen Behördenwegen unterstützen.

Launch-/Verfügbarkeitsübersicht

Ab sofort: mobile Vertretungsfunktion in der ID Austria App durch Nutzung von Vollmachten direkt am Smartphone

mobile Vertretungsfunktion in der ID Austria App durch Nutzung von Vollmachten direkt am Smartphone Ab sofort: direkter Zugang zur digitalen Ausweisplattform „eAusweise“ über den Startbildschirm der ID Austria App

direkter Zugang zur digitalen Ausweisplattform „eAusweise“ über den Startbildschirm der ID Austria App Ab Sommer 2026: Start von „ida“ als KI-Assistenz für Fragen zur österreichischen Verwaltung, zu digitalen Services und zur ID Austria

Start von „ida“ als KI-Assistenz für Fragen zur österreichischen Verwaltung, zu digitalen Services und zur ID Austria 1. Juli – 31. August 2026: ID Austria Servicetour 2026 in ganz Österreich

Siehe: ID Austria