Renate Kicker mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet

Die Vorsitzende des Menschenrechtsbeirats, Prof. Renate Kicker, wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

BIZEPS

Die feierliche Überreichung an Prof. DDr.in Renate Kicker fand am 22. Juni 2021 in der Volksanwaltschaft statt.

Der Bundespräsident Van der Bellen hielt in der übermittelten Begründung dazu fest:

Renate Kicker ist seit vielen Jahren erfolgreich im Bereich des Völkerrechts und Menschenrechtsschutzes tätig und konnte in diesem Bereich als international anerkannte Expertin reüssieren. Ausdruck dafür sind die zahlreichen menschenrechtsrelevantesten Tätigkeiten und Führungsfunktionen in den verschiedenen nationalen und internationalen Organisationen.

Renate Kicker ist seit 1972 an der Karl-Franzens-Universität Graz tätig und hatte weiters auch Lehrtätigkeiten in den USA und Slowenien. Außerdem war sie Gründungsmitglied und später auch Vorsitzende des Österreichischen Komitees gegen Folter.

Dieses Engagement qualifizierte sie 1997 für das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter (CPT), dem sie volle zwölf Jahre angehörte und dessen Vizepräsidentin sie drei Jahre lang war.

Seit dem Jahr 2012 ist sie Vorsitzende des Menschenrechtsbeirats, der damals bei der Volksanwaltschaft eingerichtet wurde.

Im Auftrag des Bundespräsidenten überreichte Volksanwalt Bernhard Achitz das Ehrenzeichen und hielt dabei fest:

Frau Professor Kicker hat maßgeblichen Anteil daran, dass der Menschenrechtsbeirat als Beratungsorgan der Volksanwaltschaft zu einem ernst zu nehmenden Impulsgeber geworden ist und mit seinem kritischen Feedback immer wieder zur Reflexion unseres Handelns einlädt.

BZEPS gratuliert herzlich!