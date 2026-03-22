Rettet die Inklusions-Studiengänge an der Bertha von Suttner Privatuniversität!

Die angespannte finanzielle Lage von Bund und Ländern macht sich auch in der Bildungs- und Soziallandschaft bemerkbar. Derzeit ist die Fortführung der wegweisenden Studiengänge für Inklusion an der Bertha von Suttner Privatuniversität ungewiss. Nun wenden sich die Studierenden mit einem dringenden Appell an Entscheidungsträger:innen.

BIZEPS

Inklusion braucht professionell ausgebildete Fachkräfte. Die betroffenen berufsbegleitenden Studiengänge qualifizieren Menschen dafür, Teilhabe in Organisationen und im gesellschaftlichen Zusammenleben konkret umzusetzen. Um diese für Österreich wegweisenden Ausbildungen langfristig zu sichern, braucht es nun ein starkes Netzwerk.

Der Appell an Führungskräfte und Organisationen: Machen Sie diese Studienangebote in Ihren Einrichtungen sichtbar! Motivieren Sie interessierte Mitarbeiter:innen zu dieser Weiterbildung oder prüfen Sie direkte Kooperationsvereinbarungen mit der Universität, um Ihre Inklusions-Fachkräfte von morgen auszubilden.

Die Vorteile des Studiums auf einen Blick:

Barrierefreier Zugang: Einstieg ohne Wartezeiten, Zertifikats-Programme auch ohne Matura möglich.

Hohe Flexibilität: Optimal mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbar; Vorleistungen und Berufserfahrung werden angerechnet.

Inklusive Praxis: Gemeinsames Lernen von Menschen mit und ohne Behinderungen aus unterschiedlichen sozialen Berufsfeldern.

Vielfältige Karrierewege: Absolvent:innen sind gefragt in der Behindertenhilfe, Sozialpsychiatrie, in Beratungsstellen sowie in Diversity-Abteilungen der Privatwirtschaft.

Jetzt unterstützen und Fachkräfte sichern!

Helfen Sie mit, genügend Bewerber:innen zu gewinnen, um die Studiengänge zu erhalten.

Weitere Infos: www.suttneruni.at

Kontakt Studierendenvertretung (für Erfahrungsberichte): oeh@suttneruni.at

Kontakt Studienprogrammleitung (für Kooperationen): oliver.koenig@suttneruni.at

Siehe: Österreichischer Behindertenrat