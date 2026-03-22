Rettet die Inklusions-Studiengänge an der Bertha von Suttner Privatuniversität!

12. Woche 2026 – Fahrrad steht auf taktilem Leitsystem angekettet
Von der Wiener Mariahilfer Straße wurde uns dieses Bild geschickt. Ein Fahrrad wurde an einen Ampelmast angekettet und steht bei …
Die angespannte finanzielle Lage von Bund und Ländern macht sich auch in der Bildungs- und Soziallandschaft bemerkbar. Derzeit ist die Fortführung der wegweisenden Studiengänge für Inklusion an der Bertha von Suttner Privatuniversität ungewiss. Nun wenden sich die Studierenden mit einem dringenden Appell an Entscheidungsträger:innen.
Inklusion braucht professionell ausgebildete Fachkräfte. Die betroffenen berufsbegleitenden Studiengänge qualifizieren Menschen dafür, Teilhabe in Organisationen und im gesellschaftlichen Zusammenleben konkret umzusetzen. Um diese für Österreich wegweisenden Ausbildungen langfristig zu sichern, braucht es nun ein starkes Netzwerk.
Der Appell an Führungskräfte und Organisationen: Machen Sie diese Studienangebote in Ihren Einrichtungen sichtbar! Motivieren Sie interessierte Mitarbeiter:innen zu dieser Weiterbildung oder prüfen Sie direkte Kooperationsvereinbarungen mit der Universität, um Ihre Inklusions-Fachkräfte von morgen auszubilden.
Die Vorteile des Studiums auf einen Blick:
Helfen Sie mit, genügend Bewerber:innen zu gewinnen, um die Studiengänge zu erhalten.
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Von der Wiener Mariahilfer Straße wurde uns dieses Bild geschickt. Ein Fahrrad wurde an einen Ampelmast angekettet und steht bei …