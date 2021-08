Roland Weißmann zum ORF-Generaldirektor gewählt – Was plant er im Bereich Barrierefreiheit?

Die Wahl zum ORF-GeneraldirektorIn ist in Österreich üblicherweise eine parteipolitisch organisierte. So auch dieses Mal. Was kündigte Roland Weißmann für die Zukunft an?

ORF

Schon im Vorfeld war klar, dass sich ÖVP und GRÜNE auf Roland Weißmann geeinigt haben und ihn durch ihre StiftungsrätInnen am 10. August 2021 wählen werden.

Die fünfjährige Amtsperiode des neuen ORF-Generaldirektors beginnt allerdings erst am 1. Jänner 2022.

Doch was hat er im Vorfeld der Wahl in seinem 82-seitigen Bewerbungskonzept „Lust auf Zukunft – Konzept zur mittel- und langfristigen Entwicklung des ORF“ eigentlich angekündigt?

Wir haben es durchgelesen und bringen hier die wesentlichsten Auszüge aus dem Bereich Barrierefreiheit unkommentiert:

Der ORF stellt dabei einen universellen Zugang zu seinen Inhalten für alle Menschen in Österreich sicher. Das geschieht nicht nur gemäß seinem gesetzlichen Auftrag, sondern mit einem darüberhinausgehenden Anspruch: Neben möglichst barrierefreier Nutzung der ORF-Angebote durch Menschen mit Beeinträchtigungen wird auch die ganze Breite von Sprach- und Bildungsniveaus sowie Altersgruppen abgedeckt. Die Themen Diversität und Barrierefreiheit sind zentral im Programmauftrag des ORF verankert und bilden zwei miteinander verschränkte Themenbereiche, die den gesellschaftlichen Wandel in besonderem Ausmaß widerspiegeln. Der ORF muss sich als österreichisches Leitmedium nach innen und nach außen schwerpunktmäßig den Themen Inklusion, Chancengleichheit und Diversität widmen, um seiner besonderen Verantwortung in diesen Bereichen gerecht zu werden. Inklusion und Barrierefreiheit für möglichst universellen Zugang Der ORF erfüllt derzeit nicht nur alle gesetzlichen Verpflichtungen zur Umsetzung barrierefreier Maßnahmen im Rahmen seiner Fernsehprogramme und Onlineangebote, sondern er setzt darüber hinaus weitere Initiativen. Ich werde die Digitalisierung und Transformation des ORF hin zu einer Plattform nutzen, um die Bemühungen zur barrierefreien Gestaltung von Angeboten zu intensivieren. Die Digitalisierung hat zu einer perspektivischen Öffnung für Menschen mit Behinderung geführt und wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, die diese Bestrebungen weiter vorantreiben. Neue Technologien nutzen: Der ORF-Player wird hier eine wichtige Rolle einnehmen, etwa beim Einsatz von synthetischer Audiodeskription oder Speech-to-Text-Technologien. Diese können nicht nur bei der Erstellung von automatisierten Untertiteln, sondern auch bei der Überwindung von Sprachbarrieren wichtige Impulse setzen.

Etappenplan weiterverfolgen: Diese Bestrebungen werde ich konsequent weiter ausbauen und den Etappenplan “Barrierefreiheit” weiterverfolgen. Nachrichten in einfacher Sprache, Angebote mit Gebärdensprache und Untertitelungsangebote werden konsequent ausgebaut.

Er war bisher auch für die Entwicklung des noch nicht veröffentlichen ORF-Players verantwortlich.