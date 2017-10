Rot-Grün lehnte zweiten Aufzug am Stephansplatz im Wiener Gemeinderat schon wieder ab

Per E-Mail teilen

Langsam wird die Politik der Wiener Stadtregierung aus SPÖ und GRÜNE nur mehr unverständlich. Ein Kommentar.

BilderBox.com

Regelmäßige Leserinnen und Leser kennen die Ausgangslage bei der U-Bahn Station am Stephansplatz in Wien. Rund 220.000 Fahrgäste fahren sie täglich an, gaben die Wiener Linien bekannt.

Die SPÖ-GRÜNE Wiener Stadtregierung lobte sich in ihrer 100 Tage Zwischenbilanz im Frühjahr 2016 und versprachen:

Auch der Wiener Stephansplatz wird saniert, mit mehr Sitzgelegenheiten für konsumfreies Verweilen, besserer Beleuchtung und einem neuen Lift zu den U-Bahnen.

Das, was dann passiert, ist nur mehr zum fremdschämen.

SPÖ und GRÜNE verhindern ihr eigenes Projekt

Die SPÖ ging nur mehr auf Tauchstation und brach die Zusage – wie übrigens einige der behindertenpolitischen Maßnahmen des Regierungsprogramms. (Stichwort: Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.)

Die Grünen waren im Parlament für den Lift, im Wiener Landtag dafür (stimmten aber nicht mit und verhinderten ihn) und auf Bezirksebne dann wieder dafür (wo sie mitstimmten).

Opposition und Volksanwaltschaft zeigten auf

Die Opposition aus ÖVP, FPÖ und NEOS hat gemeinsam und nun schon eine handvoll Mal im Gemeinderat Anträge eingebracht. (Beispiel)

Auch die Volksanwaltschaft kritisierte wiederholt diesen Umstand. Die Volksanwaltschaft leitete auch ein amtswegiges Prüfungsverfahren ein und stellte einen Missstand fest.

Auch 23. Oktober 2017 gab es wieder eine Diskussion im Wiener Gemeinderat zu diesem Thema. Wieder brachte die Opposition – dieses Mal die NEOS – am 25. Oktober 2017 einen Antrag ein. („Die Gemeinde Wien stellt die benötigten finanziellen Mittel für den Bau eines zweiten Aufzuges am Stephansplatz bereit.“)

„Dafür gestimmt haben ÖVP, FPÖ und NEOS. Dagegen: SPÖ und Grüne“, berichtet die NEOS-Abgeordnete Bettina Emmerling.

Wenn Werbung wichtiger als Taten werden

Eigentlich sollten sich SPÖ und GRÜNE schämen, wenn sie jährlich dutzende Millionen für Eigenwerbung als Inserate PRO JAHR mit Stadtbudget bewilligen. Aber Barrierefreiheit bewusst nicht schaffen – sie dafür aber schon als „Zwischenbilanz“ als Erfolg verkaufen. (Zur Klarstellung: Der Aufzug kostet rund so viel, wie die Stadt Wien in einem Monat an Inseraten ausgibt.)

Da nicht gesichert ist, ob sich SPÖ und GRÜNE wirklich schämen, bleibt nur eines: Fremdschämen.