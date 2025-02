Round Table Inklusion mit Behindertensprecher:innen

Per E-Mail teilen

Bei der Auftaktveranstaltung „Round Table Inklusion“ tauschten sich am 21. Februar 2025 Behindertensprecher:innen der im Nationalrat vertretenen Parteien im Sozialministerium mit führenden Vertreter:innen österreichischer Behindertenorganisationen über aktuelle Themen in der Behindertenpolitik aus.

An dem Gespräch am 21. Februar 2025 in Wien nahmen neben den Behindertensprecher:innen Ralph Schallmeiner (GRÜNE), Fiona Fiedler (NEOS) und Verena Nussbaum (SPÖ) die Spitzen der österreichischen Behindertenverbände und die Bundebehindertenanwältin teil.

Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats, erklärte:

Beim heutigen Treffen konnten wir wichtige Eckpunkte der Behindertenpolitik der nächsten Jahre und unsere gemeinsamen Projekte mit den Bereichssprecher:innen der parlamentarischen Parteien diskutieren. Besonders die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sowie die strukturierte Zusammenarbeit zwischen Bund und Bundesländern ist für uns wesentlich.

