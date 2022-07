Rückschlag in der Sensibilisierung für psychische Erkrankungen

Per E-Mail teilen

Betroffenenvertretung nimmt Stellung zum "Sager" des Bundeskanzlers

Lichterkette

Aussage des Bundeskanzlers Karl Nehammer beim Parteitag der ÖVP am 09.07.2022 in Tirol: „Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher – Alkohol oder Psychopharmaka.„

Erst vergangene Woche führte der Verein Lichterkette Sensibilisierungsworkshops im Parlament durch. Viele Nationalratsabgeordnete und Mitarbeiter:innen des Parlaments ließen sich von Betroffenen einer psychischen Erkrankung erklären, wie es wirklich aussieht, wenn man damit lebt.

Bundeskanzler Nehammer ging mehrmals an der Station vorbei. Er hat die Gelegenheit aber nicht genutzt mit Betroffenen zu reden, womit er sich mit Sicherheit diesen „Sager“ ersparen hätte können.

Stellungnahme eines Teammitglieds des Vereins Lichterkette hierzu: