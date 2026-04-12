Ruhe bitte. Bitte!

Ich schätze die Stille. Man muss sie nicht mit Worten füllen, nicht mit Musik.

BIZEPS / ChatGPT

Der Großteil der Menschheit scheint anders zu denken, hat offensichtlich ein Problem mit dem Schweigen. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass man überall mit Musik berieselt wird.

Beim Einkaufen. Beim Essen im Lokal. Im Wartezimmer. Und an dem Ort, der seinem Namen „stilles Örtchen“ nicht mehr gerecht wird.

Das musikalische Dauerfeuer ist Kalkül. In Supermärkten soll mich langsame Musik einlullen, damit ich länger bleibe und mehr kaufe.

In Restaurants soll schnelle Musik dafür sorgen, dass ich schneller kaue und den Platz für den nächsten Gast freimache. Ich kann bestätigen, dass dieser Trick bei mir wunderbar funktioniert. In solchen Lokalitäten verzichte ich auf meinen Kaffee, den trinke ich dann lieber zuhause in ruhiger Umgebung.

Und die Toilette? Funktioniert die Ausscheidung besser, wenn „Let it go“ erklingt? Nein – hier geht’s darum, dass Musik etwaige Körpergeräusche übertönt. Muss es Musik sein?

Ich erinnere mich an meinen Japan-Urlaub, wo man auf Knopfdruck künstliches Wasserrauschen aktivieren konnte. Keine Musik. Ich habe die Kontrolle. Vielleicht eine bessere Lösung – aber nicht rentabel.

Was soll das ganze Drama?

Als neurodivergente Person kann ich Geräusche nicht einfach „ausblenden“. Für mich gibt es keinen Hintergrund, alles ist Vordergrund. Obwohl ich wie ein Luchs höre, habe ich oft Probleme Menschen zu verstehen. Ich kann ihre Stimmen nicht mehr aus dem Klangmatsch filtern.

Das betrifft nicht nur neurodivergente Personen. Mein Vater trägt zwei Hörgeräte. Bei zu lautem Hintergrund sitzt er da, nach vorne gelehnt und muss konzentriert lauschen, um an der Konversation teilnehmen zu können.

„Na dann setz dir doch Kopfhörer auf!“

Danke für den Tipp. Wenn ich mit den Öffis fahre, tue ich das auch. Aber draußen? Ich bin eine Frau. Ich will und muss hören, was um mich herum passiert.

Das herannahende Auto, das Klingeln eines Fahrrads, die Schritte hinter mir. Ich weigere mich, meine Sicherheit zu opfern, nur weil der öffentliche Raum meint, mich zwangsbeschallen zu müssen.

Urlaub in der akustischen Hölle

Ein gutes Gehör zu haben und reizempfindlich zu sein, macht auch Urlaubsreisen zu einer sensorischen Herausforderung. Ich höre jede Lüftung. Während ein neurotypisches Gehirn das monotone Brummen einfach wegfiltert, passiert bei mir das Gegenteil: Das Geräusch bohrt sich in mein Hirn, beißt sich fest und lässt mich nicht mehr los.

In Neapel habe ich versucht, bei offenem Fenster zu schlafen – in der Hoffnung, dass der lebendige Straßenlärm das mechanische Brummen der Lüftung übertönt. Keine Chance. Das Ergebnis war kein Schlaf, sondern ein Meltdown.

Wer solche vermeintlich „harmlosen“ Geräusche im Hotel reklamiert, gilt schnell als Querulant. Dabei ist es eine Frage der Barrierefreiheit: Ich bitte bei Buchungen immer um ein ruhiges Zimmer.

In Neapel war es jedoch die zentrale Hotellüftung, die in jedem Zimmer brüllte und sich nicht abschalten ließ. Meiner Ansicht nach wurde hier ein Raum geschaffen, der für Menschen mit sensorischen Verarbeitungsstörungen schlicht unbewohnbar ist.

Ein Anfang

„Sensory Friendly“ Kinos oder die „Stille Stunde“ im Supermarkt sind tolle erste Schritte. Aber sie zeigen auch, wie exkludierend unser „normaler“ Alltag eigentlich ist. Wir müssen aufhören, Stille als Luxus oder „Sonderwunsch“ zu betrachten. Stille ist eine Form der Barrierefreiheit.

Habt keine Angst vor der Stille. Genießt sie, um euren Gedanken zu lauschen, um wieder bei euch anzukommen. In diesem Sinne wünsche ich allen einen ruhigen Tag.

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