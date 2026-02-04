Salzburg: Meldesystem für Barrieren in der Stadt

Die Stadt Salzburg möchte gegen Barrieren im Straßenraum vorgehen. Bürger:innen sind aufgerufen, Barrieren, auf die sie in der Stadt stoßen, zu melden.

Christian Berger

Zu hohe Gehsteigkanten, verstellte Gehsteige oder Blindenleitsysteme, das alles begegnet Menschen mit Behinderung täglich, wenn sie in der Stadt unterwegs sind.

Für genau solche Barrieren hat die Stadt Salzburg ein Meldesystem entwickelt.

„Jeden, dem oder der hier etwas auffällt, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung. Wir sammeln alle diese Hinweise dann, bearbeiten sie und versuchen in weiterer Folge, Schwachstellen möglichst zu beheben“, sagt Sozialstadträtin Andrea Brandner (SPÖ) in einem Beitrag auf salzburg.orf.at.

Wenn es um den öffentlichen Raum geht, könne die Stadt selbst oder in Absprache mit dem Verkehrsverbund tätig werden. Wenn es sich um Barrieren auf Privatgrund handelt, beispielsweise bei Hauseingängen oder Geschäften, können diese ebenfalls gemeldet werden, denn auch hier könnten die zwei städtischen Behindertenbeauftragten zumindest beraten, erklärt Brandner.

Das Meldesystem „Salzburg direkt“ ist telefonisch unter 0662 8072-2000 erreichbar oder im Internet auf der Seite der Stadt Salzburg zu finden. Persönlich können Anliegen beim „Stammtisch barrierefrei“ der Stadt Salzburg vorgebracht werden, jeden ersten Mittwoch im Monat im Lehrerstüberl des Augustiner Bräustübls in Salzburg-Mülln.