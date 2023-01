Salzburger Altstadt zum Ertasten

Per E-Mail teilen

Am 11. Jänner 2023 wurde ein Entwurf präsentiert. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2023 geplant.

Stadt Salzburg / Escabosa

Durch Tastmodelle werden Sehenswürdigkeiten, Stadtteile oder auch Exponate einer Ausstellung für blinde und sehbehinderte Menschen erfahrbar.

Im Tiroler Kufstein gibt es bereits ein bronzenes Stadtmodell zum Ertasten, jetzt folgt die Altstadt von Salzburg.

„Tastmodelle stehen in vielen europäischen Städten, oft direkt neben den Wahrzeichen. Ich freue mich, dass wir nun auch in Salzburg ein so hochwertiges Modell bekommen“, sagt Stadträtin Anja Hagenauer, Vorsitzende des Behindertenbeirates der Stadt Salzburg.

Anlass war die Präsentation eines holzgeschnitzten Entwurfs des Modells, das Teile der Altstadt von Salzburg für blinde und sehbehinderte Personen fühlbar machen soll.

Entworfen hat das Modell der aus Nordrhein-Westfalen stammende Künstler Felix Brörken. Brörken und dessen Vater beschäftigen sich schon seit einigen Jahren damit, Tastmodelle anzufertigen.

Über das Modell

Wie auf der Internetseite der Stadt Salzburg zu lesen ist, soll das fertige Modell am Standort Franziskanergasse vor der Apsis der Franziskanerkirche errichtet werden. Es soll einen Maßstab 1:700 bekommen und somit in etwa eine Größe von 216 x 117 cm haben. 180 Kilogramm wird es wiegen.

Als Grundlage für das Modell der Stadt dienten dem Künstler das digitale Grundstücksverzeichnis der Stadt und Google Maps.

Die Gebäude, Brücken und Plätze werden per Hand gefertigt. Der präsentierte holzgeschnitzte Entwurf kommt nun in die Gießerei. Dort wird aus dem Entwurf ein sogenanntes Negativmodell gemacht, das dann mit Bronze ausgegossen wird.

Die Fertigstellung ist für den Sommer 2023 geplant. Die Planung erfolgte in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt und der Altstadtkommission. Finanziert wird das Tastmodell von der Stadt Salzburg, dem Altstadtverband und der Tourismusgesellschaft.