Salzburger GRÜNE setzen ein Zeichen für Inklusion und Transparenz: Rechenschaftsbericht erstmals barrierefrei

Die Landtagsklubs müssen jedes Jahr einen Rechenschaftsbericht abgeben, in dem sie transparent über Einnahmen und Ausgaben berichten. Der Grüne Landtagsklub Salzburg hat den diesjährigen Rechenschaftsbericht erstmals vollständig barrierefrei eingereicht.

FOTO FLAUSEN

Für die Grüne Inklusionssprecherin Kimbie Humer-Vogl ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Inklusion und Teilhabe:

Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht. Es kann nicht sein, dass Menschen mit Behinderungen immer wieder von wichtigen Informationen ausgeschlossen werden. Transparenz muss für alle gelten.

Der GRÜNE Rechenschaftsbericht wurde unter Berücksichtigung aller notwendigen Standards aufbereitet und bietet somit für blinde und sehbehinderte Menschen, Menschen mit Lernschwierigkeiten sowie für Menschen mit motorischen Einschränkungen ein barrierefreies Leseerlebnis.

„Dieser Schritt ist für uns ein wichtiger Meilenstein. Barrierefreiheit muss zur Selbstverständlichkeit werden, nicht nur in offiziellen Dokumenten, sondern in allen Lebensbereichen“, so Humer-Vogl und fordert auch die anderen Landtagsklubs dazu auf, ihre Rechenschaftsberichte in Zukunft barrierefrei zur Verfügung zu stellen: „Saubere Politik heißt, dass die Informationen über die Arbeit der Landtagsklubs wirklich für alle zugänglich sind.“

Siehe: Link zu den Rechenschaftsberichten