SAM der selbstleuchtende Blindenstock

SAM steht für Sicherheit, Agilität und Mobilität

POLYMERWERKSTATT GmbH

Ein junges Start-up Team aus Krems hat den neuen Blindenstock SAM entwickelt und will diesen in Serie produzieren.

Hinter SAM stehen Robert Lielacher und Thomas Auinger, die Gründer der Polymerwerkstatt GmbH. Mit Bernhard Rathner, einem Spezialisten für Produktdesign, hat SAM seine Form erhalten.

Was kann SAM?

Der Griff weist eine dreieckige Form auf und lässt sich auf die Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Er ermöglicht einen langen Halt ohne dabei zu ermüden, heißt es im Vorstellungsvideo und es wird darin erklärt: Mit der angerauten Oberfläche liegt der Griff auch bei Nässe oder Schweiß gut in der Hand.

Die Schleife ist aus einem flexiblen Gewebe, somit entsteht keine Reibung am Handgelenk. Mit dem integrierten Magneten ist eine einfache Verwahrung an allen metallischen Oberflächen möglich. Wie zum Beispiel an einem Türrahmen.

SAM besteht aus einem besonderen Kunststoff. Die Längenverstellung ist durch einfache Handhabung am Schiebeelement zu bedienen. SAM bietet gute Stabilität und geringes Gewicht, wird erklärt. Auch die Ausklapptechnik wurde so gestaltet, dass der Blindenstock in Sekundenbruchteilen einsatzbereit ist. Auch mit dem genormten M8-Gewindeeinsatz können eigene Aufsätze angeschraubt werden.

Das Innovative an dem Blindenstock soll nicht nur seine Robustheit, sondern auch die Benutzung ohne Handschuhe im Winter sein, geben die Gründer bekannt. Durch den neu entwickelten Werkstoff wurde das Material so modifiziert, dass der Stock in der Nacht leuchtet, ohne Folie oder Batterien.

Wie kommt man zu SAM?

Das Team von Polymerwerkstatt GmbH ist seit 19. Dezember 2017 mit der KICKSTARTER Kampagne online. Hier kann man das Team unterstützen, die benötigten finanziellen Mittel für die Serienproduktion zu organisieren.

Später soll er auch im Fachhandel erhältlich sein.