Sandler fordert Frauen und Mädchen mit Behinderung gesellschaftlich sichtbar zu machen

SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderung unterstützt Expertinnenplattform

Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderung Birgit Sandler unterstützt die heute präsentierte Expertinnenliste von und für Frauen und Mädchen, die unter www.behindertenrat.at/expertinnenliste abrufbar ist.

„Wir müssen Frauen und Mädchen mit Behinderung in der Gesellschaft sichtbar machen, daher unterstützt die SPÖ diese Expertinnenplattform“, so Sandler am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Es müsse Schluss damit sein, über Frauen und Mädchen mit Behinderung zu reden. „Reden wir mit den Frauen und Mädchen mit Behinderung und nicht über sie“, so Sandler.

Im Namen des SPÖ-Parlamentsklubs zeigt sich die SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderung erfreut über die Expertinnenplattform und betont, dass „der SPÖ-Parlamentsklub diese Plattform für Enqueten, Diskussionsveranstaltungen und inhaltliche Expertisen nützen werde“. Man brauche dringend die Fachexpertise, um „die noch immer vorhandenen Benachteiligungen beseitigen zu können“.

Noch immer gibt es die „Entschuldigung“ für zu viele Männer bei Diskussionsveranstaltungen, man habe keine passende Frau gefunden. „Diese Plattform lehrt uns das Gegenteil. Frauen und Mädchen mit Behinderung haben vielfältige Kompetenzen und eine großartige Expertise. Nutzen wir sie, wir können nur davon profitieren“, so Sandler, die in diesem Zusammenhang dem Kompetenzteam im Namen des SPÖ-Parlamentsklub viel Erfolg wünscht.