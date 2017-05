Schulungsprogramm BISS bekommt Verstärkung

Per E-Mail teilen

Willkommen an Bord: Selbstvertretungszentrum Wien

BIZEPS

2014 hat BIZEPS in Zusammenarbeit mit WAG Assistenzgenossenschaft und Zeitlupe ein Schulungsprogramm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Beraterinnen und Berater in Peer-Beratungsstellen in Wien ins Leben gerufen.

BISS steht für Beratungsstellen – Initiative Schulungsprogramm für Selbstbestimmung. Im Februar 2014 fand die erste Schulung statt.

BIZEPS-Obmann Martin Ladstätter ist zufrieden: „Unser Schulungsprogramm läuft sehr erfolgreich. Die Zusammenarbeit mit WAG und Zeitlupe ist sehr bereichernd. Mittlerweile konnten wir schon 36 Schulungen durchführen, das macht uns sehr stolz!“

Noch stolzer ist Ladstätter darauf, dass BISS im Jahr 2017 Verstärkung bekommen hat. Das Selbstvertretungszentrum Wien ist nun seit Februar Teil des Schulungsteams. „Wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit“, so Ladstätter abschließend.