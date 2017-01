Schwere Vorwürfe gegen Behinderteneinrichtung „Steinergasse 3“

Ein Skandal bei der Diakoniewerk wiederholt sich.

ORF/Diakoniewerk

Der Standard berichtet von einer „mehrere A4-Seiten langen Liste mit der systematischen Dokumentation aller Missstände“, die die Magistratsabteilung 11, das Amt für Jugend und Familie, Ende letzten Jahres dazu zwang, in der betroffenen sozialpädagogischen Wohneinrichtung für behinderte junge Menschen, die vom Wiener Diakoniewerk betrieben wird, einzuschreiten.

Falsche Medikamente, Selbstverletzungen … die Liste ist lang

In der Einrichtung in Wien-Hernals leben 20 Minderjährige und junge Erwachsene mit Lernschwierigkeiten und mehrfacher Behinderung in drei Wohngemeinschaften. Die kolportierten Missstände wiegen schwer.

So ist zum Beispiel von „falschen Medikamenten oder Sondennahrung“, „Freiheitsbeschränkungen“, „massiven Unterschreitung der täglichen Flüssigkeitszufuhr“ bei einigen Bewohnern und Bewohnerinnen die Rede. Es soll zu „Selbstverletzungen“ gekommen sein. „Dutzende Visiten“ bei Ärzten seien nicht wahrgenommen worden.

Betreuer und Betreuerinnen berichten von „strukturellen Mängel“, „Fehlern im Management“, Personalknappheit (bedingt auch durch Einsparungen) und vom oftmaligen Wechsel von Mitarbeiterninnen und Mitarbeitern.

Strukturelle Mängel, Personalknappheit, Einsparungen

Auch ein ausführlicher Artikel im Kurier hat die „Vorwürfen mehrerer Mitarbeiter und Ex-Mitarbeiter“ aufgegriffen. Es wird von „Vernachlässigungen in der Pflege und der Betreuung“ gesprochen.

Und: „Auf mehrfachen Hinweis von Seiten der Mitarbeiter habe das Diakoniewerk, allen voran Wien-Geschäftsführer Daniel Dullnig, nicht reagiert. … Daher haben sich die Mitarbeiter selbst an die Stadt Wien gewandt, weil sie sich nicht mehr anders zu helfen wussten. Es folgten Begehungen durch das Jugend- und Gesundheitsamt, die sich beide sehr schockiert und erschüttert über die Zustände zeigten, wie ein Mitarbeiter berichtet.

Ähnliche Schlagzeilen im Jahr 2007

Bereits 2007 haben zahlreiche Medien über Missstände in der Steinergasse 3 berichtet. Mitarbeiter hatten sich bereits damals mit einem Brief an den Kurier gewandt.

„Todkranke Kinder, allein gelassen vom überlasteten Betreuungspersonal, pflegefremde Mitarbeiter, die zu riskanten medizinischen Eingriffen gezwungen werden.“ berichtete damals die Presse. Das Jugendamt hat damals entsprechend reagiert.

Was die Diakonie damals sagte?

In einer Aussendung vom 19. Juli 2007 informierte der damalige Rektor des Diakoniewerks Gallneukirchen, Dr. Gerhard Gäbler:„dass sofort reagiert und eine behördliche Prüfung angefordert wurde“. „Wir warten auf die Ergebnisse der Behördenprüfungen“ und er betonte: „Die Einrichtung soll ein optimales Lebensumfeld für behinderte Kinder schaffen.“

Eine Woche später versicherte dann der Diakoniedirektor Mag. Michael Chalupka, dass „kein Kind zu Schaden gekommen ist“. Dies sei damals von „externen Experten“ bestätigt worden.

„Das Team in der WG werde personell und fachlich verstärkt.“ und soll auch weiter von einer „Begleitgruppe von unabhängigen ExpertInnen“ unterstützt werden. Am Konzept der WG Steinergasse hielt Chalupka – zumindest damals – fest: „Denn es ist weiterhin das Ziel der Diakonie, Kinder und Jugendliche mit zum Teil schwersten Behinderungen in integrativen Wohnformen das Leben zu ermöglichen, statt sie in stationären Krankenhäusern nur ‚verwahren‘ zu lassen.“

2017: Diakonie beschwichtigt und zieht sich zurück

In einer Presseaussendung vom 14. Jänner 2017 informiert die Diakonie Österreich: „Transparente Aufarbeitung läuft und “unmittelbare Konsequenzen wurden gezogen“. Es wird versichert: „Das Wohl der Kinder steht im Vordergrund.“

Liest man sich die erhobenen Vorwürfe nochmals durch, scheint die Erklärung des Diakoniewerkes befremdlich: „Den betreuten Kindern und Jugendlichen ist kein Schaden entstanden. Das wissen wir, weil die Kinder regelmäßig ärztlich begleitet werden, und dafür auch aktuelle Bestätigungen vorliegen“. Und: „Die Richtigkeit der einzelnen Vorwürfe können wir derzeit nicht bestätigen. Es gibt aufgrund von Konflikten unterschiedliche Positionen und Aussagen.“

Zu den Ereignissen von 2007 heißt es: „Schon vor dem Sommer 2016 gab es in der betreuten WG Steinergasse einen Konflikt in der Mitarbeiterschaft und mit der Leitung.“

Aktuell wurde nun der „Bereich Behinderung in Wien direkt dem Vorstand unterstellt“. In der Steinergasse Vorort arbeite nun ein „Krisenteam unter neuer Leitung“.

„Die Übergabe der Einrichtung wird vorbereitet. Da die kontinuierliche und qualitätsvolle weitere Betreuung der Kinder und Jugendlichen natürlich keinen aufwändigen und zeitintensiven Restrukturierungsprozess erlaubt, finden derzeit in Abstimmung mit der MA11 Gespräche mit anderen Trägern statt, die die Betreuung der Kinder und Jugendlichen übernehmen sollen.“

Der Standard formuliert schärfer „Diakonie steigt aus … Die Diakonie wird sich in Wien aus der stationären Betreuung von behinderten Kindern zurückziehen.“ (siehe auch ORF-Wien)

Aufsichtsverfahren, Umzug, und …??

Bei der Stadt Wien wurde nun bereits ein Aufsichtsverfahren eingeleitet. Der Gesundheitsdienst der Stadt Wien (MA 15) und der FSW werden ebenfalls beigezogen. Ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner der Steinergasse wird Anfang 2017 in die Seestadt im 22. Bezirk übersiedeln.

Vorläufiges Fazit: Jugendliche und junge Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen, hier eine Opfergruppe, die in Bericht und Diskussion wieder viel zu kurz gekommen sind.

Wieder ein Schauplatz von so vielen in Österreich. Aufgabe für uns: weiter und öfter hinschauen, hinweisen und auftreten. Ein Nachdenken in unserer Gesellschaft, wie sie mit behinderten, kranken, alten und anderen benachteiligten Gruppen in Zukunft umgehen möchte.