Sehenswerte ZDF-Dokumentation: „WTF IS JULE?!“

Jule, eine junge Frau im Rollstuhl, bloggt erfolgreich über 15 Jahre ihres Lebens und wird ein wichtiges Sprachrohr für die Community der Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Doch plötzlich der Schock Jule ist nicht echt. Die ZDF-Dokumentation „WTF IS JULE?!“ begibt sich auf Spurensuche.

Nach einem schweren Autounfall landet die Teenagerin Jule im Rollstuhl. Um den Unfall und die Behinderung zu verarbeiten, beginnt sie zu bloggen. Ab 2009 bloggt sie als Jule Stinkesocke unter dem Titel „Aus dem Leben einer Stinkesocke“ regelmäßig über ihr Leben mit Behinderung.

Als sie mit ihrem Blog beginnt ist sie erst 16 Jahre alt und begeistert zu einer Zeit wo solche Blogs noch eine Seltenheit waren viele Menschen. 2012 wird ihr Blog sogar zum besten deutschsprachigen Blog gewählt. Mit 70.000 Followern wird sie eine der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Behinderten-Community.

Die steigende Bekanntheit gibt der Community Aufwind, Themen, die vorher nicht so oft angesprochen wurden, kommen durch sie zur Sprache und werden einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Ihr Blog ist offen und ohne Tabus. Jule schreibt über Themen wie Sex oder Inkontinent sein und inspiriert damit viele andere Menschen mit Behinderungen.

Alles Lüge

Die Geschichte von Jule wird immer weiter ausgebaut. Sie wird erfolgreiche Ärztin und kümmert sich um ein junges Mädchen, welches selbst ein tragisches Schicksal hat. Jule scheint auf ganzer Linie erfolgreich zu sein oder nicht?

2023 beschäftigt sich eine Twitter Gruppe näher mit dem Thema Jule Stinkesocke. Irgendetwas kommt ihnen komisch vor, das Mädchen ist zu perfekt. Ein Untersuchung des Bildes von Jule auf ihrem Profil ergibt, das Bild zeigt nicht Jule, sondern eine junge Frau aus Amerika, die als Erotikdarstellerin arbeitet. Ab dann wird aus der Erfolgsgeschichte um Jule eine Geschichte um die Frage: „Wer steckt wirklich hinter Jule Stinkesocke?“

ZDF-Dokumentation

Maximilian Mundt begibt sich in der ZDF-Dokumentation „WTF IS JULE?!“ auf eine Reise in eine Welt der Fiktion und des Betrugs.

Die Geschichte ist rund um Jule Stinkesocke ist abgründig und vielschichtig. Es geht um gefälschte Online-Profile und deren Konsequenzen.

Was treibt jemanden dazu beispielsweise eine Person mit Behinderung oder schwerer Erkrankung zu erfinden?

Wie wurde die falsche Jule entlarvt?

Und wie ist das für Menschen, wenn sich ein scheinbares Vorbild aus dem Internet sich als Lüge entpuppt?

Die 4-Teilige Dokumentation „WTF IS JULE?!“ gibt es bis 17. Dezember 2025 auf der Internetseite des ZDF.