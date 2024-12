Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen zeigt die Lebenshilfe Österreich, was Persönliche Assistenz konkret ist, wie das Konzept funktioniert, was es dafür braucht.

Lebenshilfe Österreich

Selbstbestimmt Leben ist das Ziel vieler Menschen mit Behinderungen, auch jener mit intellektuellen Behinderungen. Der Schlüssel dafür ist die „Persönliche Assistenz“.

„Ohne persönliche Assistenz stünde ich heute nicht hier auf der Bühne“ – beim Österreichischen Inklusionspreis 2024 haben zuletzt zahlreiche Preisträger*innen bzw. Laudator*innen bewiesen, wie essenziell „Persönliche Assistenz“ für Menschen mit Behinderungen ist.

In Österreich leben rund 85.000 Menschen mit intellektuellen Behinderungen. Die meisten leben in Wohneinrichtungen, arbeiten in Werkstätten, Kinder gehen in Sonderschulen. Über 13.000 Klienten und Klientinnen werden von der Lebenshilfe begleitet.

„Unsere Vision ist es, dass Menschen mit intellektuellen Behinderungen ein Leben wie alle anderen auch führen können. Dafür brauchen sie personenzentrierte Unterstützung und nicht starre Strukturen – ganz im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention,“ so Philippe Narval, Generalsekretär der Lebenshilfe Österreich.

Christina Holmes, Referentin für Recht und Inklusionspolitik der Lebenshilfe Österreich, lebt selbst seit 15 Jahren mit Persönlicher Assistentin und hat Erfahrungen und Feedback von Expert*innen, Angehörigen und Selbstvertreter*innen eingeholt.

„Selbstbestimmt leben ist ein Menschenrecht, das längst auch für Menschen mit intellektuellen Behinderungen gelten sollte. Mit unserem Konzept und politischem Willen kann es zur Realität werden“, ist Christina Holmes überzeugt.

„Selbstbestimmt leben – wie andere auch!“ – Konzept der Persönlichen Assistenz für alle Menschen mit Behinderungen, insbesondere intellektuellen Behinderungen ZUM DOWNLOAD