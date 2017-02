Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen

IVS-Tagung im März fordert radikalen Abbau von Sonderinstitutionen

Am 2. und 3. März 2017 lädt die Interessensvertretung sozialer Dienstleistungsunternehmen für Menschen mit Behinderungen, IVS Wien, zur Tagung „Inklusion statt Institution?“ in Wien ein. Ziel ist es, anhand internationaler und österreichischer Beispiele aufzuzeigen, wie der Weg aus der „totalen Institution“ in ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf gelingen kann.

Die Tagung wendet sich an politische Entscheidungsträger/innen, Führungskräfte und Mitarbeiter/innen aus Dienstleistungsorganisationen sowie Betroffene und Interessierte. Mehr Informationen unter http://www.ivs-wien.at.

Selbst wählen, wo, wie und mit wem man leben möchte – was die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen seit 2008 festschreibt, ist in Österreich keine Selbstverständlichkeit.

Großeinrichtungen mit über 100 Bewohner/innen sind an der Tagesordnung, hunderte junge Menschen mit Behinderungen verbleiben lebenslang in Pflegeheimen. Vor allem Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf wird ein Leben in der Mitte der Gesellschaft weitgehend verwehrt.

Die zweitägige Tagung, zu der über 200 Teilnehmer/innen erwartet werden, wird von Behindertenanwalt Dr. Erwin Buchinger eröffnet. Sie präsentiert neue Ansätze und alternative Wohnprojekte aus den USA, den Niederlanden, Schweden, Deutschland und Österreich und soll neben Wissensvermittlung und Erfahrungsaustausch eine Einladung zu visionärem Denken „out of the box“ sein.

Im Anschluss an die Expert/innen-Vorträge am Vormittag werden in Workshops am Nachmittag gemeinsam mit den Referent/innen neue Ideen entwickelt.

Eine breite Diskussion erfolgt abschließend im Plenum mit Vertreter/innen unterschiedlicher Interessensgruppen, u.a. mit

Harald Motsch, Leiter der Abteilung Wohnen für Menschen mit Behinderungen im Fonds Soziales Wien (FSW),

Mag. Christina Wurzinger, Vorsitzende des Monitoringausschusses zur Überwachung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK),

Martin Ladstätter, BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben,

Thomas Stix, behindertenarbeit.at, und

Dr. Oliver König, Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien.

Tagung „Inklusion statt Institution?“ Wohnen im Sozialraum für Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf

Termin: Donnerstag, 02. März 2017 – Freitag, 03. März 2017, 09:00 – 17:00 Uhr

Ort: Catamaran Tagungszentrum, 1020, Johann Böhmplatz 1

Kosten: € 280,00 (inkl. 20% Ust.) – Ermäßigung in Einzelfällen auf Anfrage unter office@ivs-wien.at bzw. Tel. 01/890-45-37 möglich

Anmeldung: http://www.ivs-wien.at/ivs-ivs-tagung-2017/anmeldung-ivs-tagung-2017.html