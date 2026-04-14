Selbstvertretungs-Tag 2026: Gute Beziehungen – wie geht das?

16. Woche 2026 – Ungewöhnliches Wegweiserschild zu öffentlichen Toiletten
Dieser Wegweiser zu öffentlichen Toiletten wurde in Malta gesichtet. Vielen Dank unserer Leserin Elisabeth Chlebecek für dieses Foto!
Beim Selbstvertretungstag 2026 geht es um Austausch und Vernetzung mit anderen Organisationen. Dieses Jahr steht das Thema Beziehungen im Mittelpunkt.
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Dieser Wegweiser zu öffentlichen Toiletten wurde in Malta gesichtet. Vielen Dank unserer Leserin Elisabeth Chlebecek für dieses Foto!