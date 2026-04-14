Selbstvertretungs-Tag 2026: Gute Beziehungen – wie geht das?

Beim Selbstvertretungstag 2026 geht es um Austausch und Vernetzung mit anderen Organisationen. Dieses Jahr steht das Thema Beziehungen im Mittelpunkt.

FSW

Der Fond Soziales Wien organisiert jährlich gemeinsam mit Selbstvertreter:innen aus der Tagesstruktur und dem Betreuten Wohnen einen Selbstvertretungs-Tag. 2026 geht es um das Thema gute Beziehungen.

Wie kann man einen Streit lösen oder sich vor Gewalt schützen?

Zusammenleben und Privatsphäre im Wohnen

Beziehungen finden und Einsamkeit und Trennung

Sexualität und Familienplanung

Was ist, wenn andere über meine Beziehungen entscheiden?

Die Veranstaltung richtet sich an Kund:innen der Behindertenhilfe und dient den gegenseitigen Austausch, der Vernetzung und der Weitergabe von Wissen.

Es gibt Workshops, Info-Tische und Fragerunden von verschiedenen Organisationen.

Eckdaten

Termin: Donnerstag, 28. Mai 2026

Zeit: 10:00 – 15:00 Uhr (Einlass und Anmeldung ab 9 Uhr)

Ort: ÖGB, Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien