Selbstvertretungs-Tag 2026: Gute Beziehungen – wie geht das?

Katharina Müllebner
Veröffentlicht am 14.04.2026, 5:29 Uhr

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Beim Selbstvertretungstag 2026 geht es um Austausch und Vernetzung mit anderen Organisationen. Dieses Jahr steht das Thema Beziehungen im Mittelpunkt.

9. Selbstvertretungs-Tag am 28. Mai 2026 zum Thema: Gute Beziehungen - Wie geht das?
FSW
 
Der Fond Soziales Wien organisiert jährlich gemeinsam mit Selbstvertreter:innen aus der Tagesstruktur und dem Betreuten Wohnen einen Selbstvertretungs-Tag. 2026 geht es um das Thema gute Beziehungen. 
  • Wie kann man einen Streit lösen oder sich vor Gewalt schützen? 
  • Zusammenleben und Privatsphäre im Wohnen 
  • Beziehungen finden und Einsamkeit und Trennung 
  • Sexualität und Familienplanung 
  • Was ist, wenn andere über meine Beziehungen entscheiden?
 Die Veranstaltung richtet sich an Kund:innen der Behindertenhilfe und dient den gegenseitigen Austausch, der Vernetzung und der Weitergabe von Wissen. 
Es gibt Workshops, Info-Tische und Fragerunden von verschiedenen Organisationen.

Eckdaten

Termin: Donnerstag, 28. Mai 2026
Zeit: 10:00 – 15:00 Uhr (Einlass und Anmeldung ab 9 Uhr)
Ort: ÖGB, Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite von Fonds Soziales Wien.
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