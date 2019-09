Sendereihe barrierefrei aufgerollt erhielt den Preis „Vorbild Barrierefreiheit 2019“ 

Per E-Mail teilen

Am 16. September 2019 wurde in der Landesbibliothek St. Pölten der BhW-Preis „Vorbild Barrierefreiheit“ verliehen. BIZEPS wurde für seine Sendereihe in der Kategorie „Digitale Barrierefreiheit“ ausgezeichnet.

BIZEPS

Zum zweiten Mal zeichnete das Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreich (BhW) wieder vorbildliche Aktivitäten in sechs Kategorien aus. Ausgezeichnet wurden Projekte „für umfassende, vorbildliche und inklusive Tätigkeiten zur Umsetzung der Barrierefreiheit“.

Diese Initiative findet unter der Patronanz der niederösterreichischen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und des Landesrat Ludwig Schleritzko statt.

„Durch die medienwirksame Vorstellung der Preisträgerinnen und -träger wollen wir allen Menschen in Erinnerung rufen, wie wichtig die Umsetzung der Barrierefreiheit ist. Wir wollen andere dazu motivieren, ebenfalls barrierefreie Maßnahmen umzusetzen“, so Dipl.-Ing.in (FH) Birgit Masopust, Projektleiterin BhW barrierefrei, im Vorfeld der Preisverleihung.

Preis in der Kategorie „Digitale Barrierefreiheit“ an BIZEPS

„Wir freuen uns über diese Auszeichnung sehr“, hält Projektleiter Markus Ladstätter fest und erwähnt, dass die BIZEPS Sendereihe barrierefrei aufgerollt schon in mehreren Bundesländern im Radio zu hören und auch im Internet abrufbar ist – beispielsweise im „Campus & City Radio St. Pölten“. (siehe alle Sendetermine österreichweit)

Am 4. Juni 2017 war die BIZEPS Senderreihe barrierefrei aufgerollt zum ersten Mal auf Radio ORANGE 94.0 in Wien zu hören. Online werden alle Radiosendungen auch als Transkript zu Verfügung gestellt und auf YouTube untertitelt.

„Seither erhielt wir viel Zuspruch und auch mehrere Auszeichnungen und Preise – dieses Mal diesen wichtigen niederösterreichischen Preis für Barrierefreiheit“, zeigt sich Markus Ladstätter erfreut und kündigt an: „Wir verstehen das einerseits als Bestätigung unserer bisherigen Arbeit sowie auch als Auftrag in Zukunft journalistische Qualität und Barrierefreiheit auf hohen Niveau anzubieten.“

Alle Auszeichnungen von barrierefrei aufgerollt kann man hier nachlesen.

Folgende Projekte wurden prämiert: