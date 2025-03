Sendung ohne Barrieren zum Internationalen Frauentag

Per E-Mail teilen

In der Sendung ohne Barrieren wird erörtert, was Frauen mit Behinderungen selbst gegen Hitzebelastungen tun können, aber auch, was vor allem die Politik unternehmen kann.

Anlässlich des Internationalen Frauentags 2025 setzen sich Manuela Lanzinger vom Präsidium des Österreichischen Behindertenrats und Nash Bonosevich von Ninlil damit auseinander, weshalb gerade Frauen mit Behinderungen stärker von Hitze betroffen sind als andere Menschen.

Am 7. März 2025 um 20:00 Uhr wurde die Sendung ohne Barrieren zum Thema „Herausforderungen für Frauen mit Behinderungen bei Hitze“ auf OKTO ausgestrahlt.