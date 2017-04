Sesamstraße wird inklusiv

Die neueste Bewohnerin der Sesamstraße ist Autistin

Public Broadcasting Service

Für viele von ist sie ein fixer Bestandteil der Kindheit. Die Sesamstraße mit ihren Figuren wie Ernie, Bert oder dem Krümelmonster.

In der US-Variante der Serie hat die Sesamstraße eine neue Bewohnerin. Julia ist die Freundin von Elmo. Sie hat rote Haare und grüne Augen und ist Autistin. Am 10. April soll laut Spiegel Online Julia im US Fernsehen ihren ersten größeren Auftritt haben. Vorher war sie schon in diversen Youtube Clips und in den Büchern der Sesamstraße zu sehen.

Julia ist Teil der Kampagne „Sesame Street and autism-see the amazing in all children“ (zu Deutsch: Sesamstraße und Autismus – Sieh das Großartige in allen Kindern).

Diese Seite klärt auf kindgerechte Weise über Autismus auf. Auf der Seite wird Julia als jemand vorgestellt der gerne singt und alle Lieder auswendig kann. Die Figur der Julia soll helfen über Autismus aufzuklären und Vorurteile gegenüber autistischen Kindern abzubauen. Bei der Entwicklung der Figur wurde eng mit Experten und Familien mit autistischen Kindern zusammengearbeitet.

Die Puppenspielerin Stacey Gordon, die die Figur der Julia spielt hat übrigens selbst einen Sohn mit Autismus. Gordon äußerte gegenüber der US-amerikanischen Sendung „60 Minutes“ „Als Mutter eines Kindes mit Autismus hätte ich mir das bereits vor vielen Jahren gewünscht, als mein Kind im ‚Sesamstraße‘-Alter war“

Leider ist Julia bis jetzt nur im amerikanischen Fernsehen zu sehen. Noch steht nicht fest wann sie im deutschsprachigen Fernsehen zu sehen sein wird.