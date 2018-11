Showdown im E-Rolli Fußball

Per E-Mail teilen

Am 24. November 2018 steigt in Wien das große Finale der E-Rolli Fußball Liga 2018. Teams aus Burgenland, Oberösterreich und Wien treten gegeneinander an.

E-Rolli Fußball Österreich

Als eine der aufstrebenden Sportarten im österreichischen Behindertensport hat sich E-Rolli Fußball in den letzten Jahren einen Namen gemacht. (Kürzlich berichtete der ORF darüber)

Gab es in den Anfangsjahren vereinzelte Freundschaftsspiele, so existiert seit 2017 eine offizielle Österreichische Liga.

“Die Liga ist die wichtigste nationale Meisterschaft. Heuer ist die sportliche Dichte sehr nah beieinander”, hält Matias Costa (Sportlicher Leiter) fest und ergänzt: “Bisher hat Wien dominiert. Die Konkurrenz schläft aber nicht und kommt immer näher. Ob wer sie heuer wer entthronen kann werden wir sehen. Es wird auf jeden Fall spannend!”

“Wir freuen uns auf das Ligafinale und sind schon bereit”, zeigt sich Michael Streit, Kapitän der Wild Wheels des ÖZIV Burgenland, kämpferisch. Die Burgenländer werden versuchen, den Wienern noch einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Michael Kiefler von den Wiener Thunder E-agles des ASKÖ Integration & Behindertensport erhofft sich schöne und faire Spiele: “Ich freue mich schon auf das Liga Finale!“

Das Finale der heurigen Liga im E-Rolli Fußball findet am 24. November 2018 ab 10:45 Uhr in der ASKÖ Sportanlage, Hopsagasse 7, 1200 Wien, statt. Der Eintritt ist frei.