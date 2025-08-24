SK Sturm Graz präsentiert Trikot zum 200-Jahr-Jubiläum der Brailleschrift

200 Jahre Brailleschrift
Am Samstag, den 4. Jänner, findet der alljährliche Welt-Braille-Tag statt. Er steht heuer im Zeichen des 200-jährigen Jubiläums der Brailleschrift. …
Der österreichische Meister SK Sturm Graz hat für die Europacup-Saison 2025/26 ein außergewöhnliches Trikot vorgestellt.
Gemeinsam mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Steiermark wurden die neuen Trikots des Fußballklubs SK Sturm Graz mit Botschaften in Brailleschrift versehen – ein in dieser Form einzigartiges Projekt im heimischen Fußball.
Damit würdigt der Klub das 200-jährige Jubiläum der Brailleschrift. „Der SK Sturm ist ein Verein für alle. Mit dem neuen Trikot wollen wir ein starkes Zeichen setzen“, erklärte Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich.
Auf dem schwarzen Auswärtstrikot ist der Schriftzug „Die Schwoazn in Europa, schalalalala“ ertastbar, das weiße Modell trägt die Botschaft „Der SK Sturm ist ein Verein für alle“.
Die internationalen Trikots sind ab sofort online vorbestellbar, die Auslieferung startet am 8. September 2025.
Der SK Sturm setzt weiterhin auf das „Bundesliga-on-ear“-Angebot, welches in Zukunft dank neuer Technik noch besser verfügbar sein wird.
Siehe: Sturm Graz, BSVÖ, kobinet-nachrichten, DerStandard
