Sommer City Camps 2024: Wien schafft mehr Betreuungsplätze für Kinder mit Behinderungen

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr kündigt Anmeldephase ab 18.April 2024 an

PID / Markus Wache

Die Stadt Wien bietet in Zusammenarbeit mit Bildung im Mittelpunkt, dem Verein Hi Jump Wien und weiteren im Jugend- und Bildungsbereich tätigen Organisationen ein abwechslungsreiches Ferienbetreuungsprogramm für Kinder von 6 bis 12 Jahre, für Kinder mit Behinderungen von 6 bis 14 Jahren, im Rahmen der Summer City Camps an.

Die Summer City Camps kehren auch diesen Sommer von 1. Juli bis 30. August 2024 zurück. Mit der Erweiterung um einen weiteren Schulstandort auf insgesamt 31, werden heuer erneut mehr Plätze als im Vorjahr, nämlich 31.210, angeboten. Wieder im Programm sind die beliebten Schwimm- und Radfahrkurse, die es den Teilnehmer*innen besonders im Sinne der Prävention von Unfällen ermöglichen, neue Fähigkeiten zu erlernen.

Zusätzlich ermöglicht der Ausbau an Betreuungsplätzen für Kinder mit Behinderungen in Kleingruppen eine Steigerung dieser Plätze um 50 Prozent inklusive der Öffnung eines dritten Kleingruppenstandortes. Im Bereich der inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderungen stehen 31 Prozent mehr Betreuungsplätze zur Verfügung, um somit den dringenden Bedarf noch besser abdecken zu können.

„Inklusion heißt, dass niemand ausgeschlossen wird. Alle Menschen sind grundsätzlich Teil der Gesellschaft. Inklusion ist ein Menschenrecht, festgeschrieben in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ich bin froh, dass wir nun 200 Plätze mehr für Kinder mit Behinderungen bei den Wiener Sommer City Camps anbieten können. Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch in den Sommermonaten für möglichst viele Familien zu erleichtern, ist es ein wichtiger Schritt, die Angebote auch heuer zu erweitern“, sagt Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr.

Buchung erfolgt in zwei Phasen

Die Anmeldung für die Summer City Camps 2024 startet in zwei Phasen: am 18. April 2024 für Kinder von 6 bis 10 Jahren mit Hauptwohnsitz in Wien, die eine öffentliche ganztägig geführte Volksschule (OVS, GTVS) besuchen. Den benötigten Buchungscode für die Online-Anmeldung unter ferieninwien.at bekommen Obsorgeberechtigte direkt in der Schule.

Dadurch kann eine Berücksichtigung von Berufstätigen wie auch Alleinerzieher*innen erneut gewährleistet werden. Ab dem 2. Mai 2024 ist eine Online-Anmeldung ohne Buchungscode möglich und für alle Kinder von 6 bis 12 Jahre aus Wiener Schulen zugänglich, deren Ferienbetreuung nicht durch einen Hort- oder Betreuungsplatz an einem Campusstandort gesichert ist.

„Als organisatorische Koordinationsstelle der Summer City Camps ist es unser vorrangiges Anliegen, Familien im Zugang zum Ferienbetreuungsprogramm der Stadt Wien bestmöglich zu unterstützen. Dies geschieht vor allem über unsere Online-Anmeldeplattform sowie die Informations- und Serviceleistungen unseres professionellen Teams in der BiM-Zentrale“ so der Geschäftsführer von Bildung im Mittelpunkt (BiM), Mario Rieder.

Pädagogische Umsetzung erfolgt durch erfahrene Organisationen

Der für die Umsetzung verantwortliche Verein Hi Jump Wien ist für die Konzeption und Durchführung des freizeitpädagogischen Programms verantwortlich.

„Die Kinder dürfen sich erlebnisreiche und spannende Sommerferien erwarten. Ein bunter Mix aus Ausflügen, Sport- und Kreativprogramm, Kultur- und Bildungserlebnissen und Vielem mehr wird für eine abwechslungsreiche Ferienzeit in Wien sorgen“, so der Geschäftsführer von Hi Jump Wien, Stefan Neugeboren.

Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnerorganisationen aus dem Jugend- und Bildungsbereichen (ASKÖ WAT Wien, Interface Wien, Wiener Volkshochschulen, Wiener Familienbund, Wiener Jugendrotkreuz, Wiener Kinderfreunde und Zeitraum Wien).

Abwechslungsreiches Programm zum unveränderten Preis

Die Kosten für die Teilnahme an den Summer City Camps 2024 sind gleichgeblieben und betragen pro Kind und Betreuungswoche 60 Euro inklusive Mittagessen und gesunder Jause. Für jedes zweite und dritte Geschwisterkind verringern sich die Kosten auf jeweils 30 Euro pro Woche und Kind; ab dem vierten Kind ist die Teilnahme kostenfrei.

Des Weiteren haben Kinder in der Grundversorgung und in der bedarfsorientierten Mindestsicherung die Möglichkeit, das Angebot kostenlos zu nutzen.

Weitere Infos/Details: www.ferieninwien.at