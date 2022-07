Sommerempfang beim Bundespräsidenten brachte eine Überraschung

Per E-Mail teilen

Überlicherweise sind Empfänge beim Bundespräsidenten geprägt von Harmonie und dem Ausdruck von gegenseitiger Wertschätzung. Doch dieses Mal wurde auch intensiv über Tagespolitik gesprochen. Ein Bericht.

BIZEPS

Mehr als 100 Gäste wurden von den Gastgeber:innen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidbauer eingeladen und erschienen am 13. Juli 2022 im festlichen Rahmen der Hofburg. Der Bundespräsident hob auf den Wert der Inklusion und den Wert der Vielfalt hervor und verwies auf den Reichtum der Gesellschaft durch Engagement.

Er bedankte sich bei den Anwesenden und zeigte sich erfreut, dass ein Stück des Weges zur Inklusion und Barrierefreiheit schon zurückgelegt wurde. Er verwies allerdings auch darauf, dass in einigen Bereichen – wie beispielsweise der Inklusion im Bildungsbereich noch große Herausforderungen vor uns liegen.

Eine beeindruckende und hörenswerte Rede hielt der Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrates, Klaus Widl. Er zeigte deutlich auf, warum die Behindertenbewegung vom kürzlich im Ministerrat beschlossenen Nationalen Aktionsplan massiv enttäuscht ist. Auch wenn heute ein Sommerempfang ist muss dieser Missstand deutlich aufgezeigt werden, hielt er fest.

Er wiederholte auch die Ankündigung, dass der Österreichische Behindertenrat mit Aktionen gegen die kontinuierliche Unterlassung der Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen öffentlichkeitswirksam protestieren werde. In wesentlichen Bereich wie beispielsweise Bildung, Barrierefreiheit, Lohn statt Taschengeld oder Persönliche Assistenz bringt dieser Nationale Aktionsplan nicht die notwendigen Fortschritte.

Positiv erwähnte er am Schluss seiner Rede, was er wenige Minuten davor erfahren hat. Es sei geplant im Herbst 2022 ein Paket für Menschen mit Behinderungen samt Finanzierung zu beschließen.

Auf dieses Paket ging auch Sozialminister Johannes Rauch (GRÜNE) in seiner Replik ein. Er teile zuvor aber über weite Strecken die Einschätzung des Österreichischen Behindertenrates, dass der Nationale Aktionsplan in wesentlichen Bereichen nicht weit genug ginge. Er verwies auf das für den Herbst angekündigte Paket und hofft damit manche Fortschritte einleiten zu können. Was genau Inhalt des Pakets sein wird, wurde allerdings noch nicht dargelegt.

Hier können Sie Teile der Rede von Klaus Widl und Johannes Rauch nachsehen und -hören:

Musikalische Umrahmung

Ein Ensemble des ORF Radio-Symphonieorcheste sorgte für die musikalische Umrahmung beim Sommerempfang am 13. Juli 2022 in der Hofburg und sorgen für einen festlichen Rahmen. Sie spielten Stücke von Haydn, Korngold und Mozart