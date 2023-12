Sozialausschuss einstimmig für spätere Arbeitsunfähigkeitsfeststellung

Feststellung der Arbeitsunfähigkeit künftig erst mit 25 Jahren

Parlament

Einstimmig unterstützte der Sozialausschuss eine Regierungsvorlage, mit der die Arbeitsunfähigkeitsfeststellung von Menschen mit Behinderungen künftig erst ab einem Alter von 25 Jahren möglich sein soll. Damit erhalten Betroffene bis zu diesem Alter Zugang zu den Leistungen des AMS.

Arbeitsminister Martin Kocher bezeichnete die Änderung als Paradigmenwechsel für die Integration von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt.

Derzeit wird die Arbeitsunfähigkeit bei Menschen mit Behinderungen bereits im Jugendalter festgestellt, was dazu führt, dass die Betroffenen keinen Zugang zu Leistungen des AMS haben. Mit der vorgeschlagenen Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (2307 d.B.) sollen Personen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres nicht verpflichtet werden können, an einer Untersuchung der Arbeitsfähigkeit teilzunehmen.

Sie sollen somit bis zum Alter von 25 Jahren beim AMS betreut und vorgemerkt werden und entsprechende Schulungen in Anspruch nehmen können.

Betroffene können Arbeitslosengeld beziehen, sofern sie ihre Anwartschaft aufgrund einer Beschäftigung nachweisen können. Die Regelung soll mit 1. Jänner 2024 in Kraft treten. Um Härtefälle zu vermeiden, sollen Gutachten, die im Jahr 2023 angeordnet wurden, ebenfalls bis zum 25. Lebensjahr nicht zur Anwendung kommen. Der Ausschuss brachte die Novelle einstimmig auf den Weg.

Das AMS muss den Betroffenen gemäß der vorgeschlagenen Änderungen im Arbeitsmarktservicegesetz künftig binnen acht Wochen eine Schulungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahme anbieten, sofern die Personen zumindest eingeschränkt bestimmte Tätigkeiten ausüben können.

Weil diese Personengruppe bisher in der Regel nicht im ersten Arbeitsmarkt eingegliedert war, hält die Regierung für die Entwicklung geeigneter Maßnahmen eine Zusammenarbeit zwischen AMS und Sozialministeriumsservice (SMS) sowie den Ländern für notwendig.

Diese drei Partner haben bei der Suche nach offenen Stellen, bei Beihilfen für potenzielle Arbeitgeber:innen und der Abklärung besonderer Bedarfslagen für die Vermittlung in einer Systempartnerschaft zusammenzuwirken. Die in den Ländern bereits bestehenden Betreuungsstrukturen und Unterstützungsmaßnahmen sollen weiterhin beibehalten und angeboten werden.

Markus Koza (Grüne) bezeichnete die Neuerungen als Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik für junge Menschen mit Behinderungen. Es handle sich um einen wesentlichen Schritt für mehr Integration und Chancengerechtigkeit für die Betroffenen. Durch die bisher so früh durchgeführte Feststellung der Arbeitsunfähigkeit habe man jungen Menschen berufliche Chancen verbaut. Das ändere sich jetzt dadurch, dass das AMS künftig für Menschen mit Behinderungen bis zu einem Alter von 25 Jahren zuständig ist. Koza kündigte an, dass das Jugendcoaching in diesem Zusammenhang eine wichtige Funktion übernehmen werde.

Auch Arbeitsminister Martin Kocher sprach bei der Änderung von einem Paradigmenwechsel. AMS und SMS seien bereits beauftragt worden, die Vorbereitungen zu treffen. Kocher kündigte auch eine Hotline für Betroffene an. Von Fiona Fiedler (NEOS) auf die Stichtage angesprochen, gestand er ein, dass auch ihm lieber wäre, wenn es keine Stichtage brauche. Die Änderungen seien aber sonst nicht umsetzbar. Am schlimmsten wäre aus seiner Sicht, den Betroffenen etwas zu versprechen, was dann aus Kapazitätsgründen nicht eingehalten werden könne.

Fiedler (NEOS) sah in der Novelle einen guten Schritt in die richtige Richtung. Sie sei aber noch nicht ganz zufrieden, weil ihrer Meinung nach die Einteilung in arbeitsfähig und arbeitsunfähig generell abgeschafft werden müsse. Verena Nussbaum (SPÖ) zeigte sich erfreut über die schnelle Umsetzung der Änderung. Sie stellte die Frage in den Raum, inwieweit AMS und SMS bereits auf die neuen Anforderungen vorbereitet seien.

FPÖ-Initiativen für Menschen mit Behinderungen vertagt

Vertagt wurden Forderungen der FPÖ nach einen verpflichtenden Mindestlohn und einer vollen Sozialversicherungspflicht für Beschäftigte in Behindertenwerkstätten (381/A(E)), die bislang nur ein Taschengeld erhalten, und einem Inklusionsfonds für Menschen mit Behinderungen nach Vorbild des Pflegefonds (3608/A(E)). Der Fonds soll laut Freiheitlichen mit mindestens 500 Mio. € dotiert werden und vor allem Leistungen der persönlichen Assistenz im Bereich Schule und Beruf abdecken.

Christian Ragger (FPÖ) mahnte eine baldige Umsetzung der schon mehrmals vertagten Initiativen ein. Fiona Fiedler (NEOS) und Verena Nussbaum (SPÖ) äußerten Zustimmung zu beiden Anliegen. Auch Bedrana Ribo (Grüne) bezeichnete beide Forderungen als wichtig.

Zum komplexen Thema Lohn statt Taschengeld werde kommende Woche eine Studie vorgestellt, deren Ergebnisse man abwarten wolle, begründete sie die Vertagung. Den Inklusionsfonds würde man in Verhandlungen mit den Bundesländern immer wieder einbringen. Er würde bei den Ländern aber nicht an oberster Stelle der Prioritätenliste stehen, so Ribo.