Sozialausschuss: FPÖ drängt auf Einrichtung eines Inklusionsfonds

In einem weiteren Themenblock diskutierte der Sozialausschuss am 11. Oktober 2023 über von der Opposition geforderte Maßnahmen zugunsten von Menschen mit Behinderung.

So tritt die FPÖ etwa in einem Entschließungsantrag (3608/A(E)) für die Einrichtung eines Inklusionsfonds für Menschen mit Behinderung nach Vorbild des Pflegefonds ein.

Dieser soll mit mindestens 500 Mio. € dotiert werden und vor allem Leistungen der persönlichen Assistenz im Bereich Schule und Beruf abdecken, wobei die Mittel unbürokratisch direkt an die Betroffenen ausgezahlt werden sollen.

Zudem pocht FPÖ-Abgeordneter Christian Ragger angesichts der nach wie vor hohen Spritpreise auf die Gewährung von Kilometergeld für Personen, die Kinder oder Menschen mit Behinderung zu einer Therapieeinrichtung fahren (3306/A(E)). Auch ist ihm ein Anliegen, dass Menschen mit Behinderung österreichweit bereits dann ermäßigte Fahrkarten und andere ermäßigte Verkehrsdienstleistungen in Anspruch nehmen können, wenn der Grad ihrer Behinderung bei mindestens 50 Prozent liegt (2430/A(E)).

Gemeinsam fordern die drei Oppositionsparteien eine Ausweitung der Befugnisse des Behindertenanwalts bzw. der Behindertenanwältin, um nach wie vor bestehende Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt und beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen effizienter entgegentreten zu können (2853/A). Durch Regionalbüros mit Regionalanwält:innen soll außerdem der Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsleistungen erleichtert werden.

Im Rahmen der Debatte kritisierte Fiona Fiedler, dass die Regierung bei der Umsetzung der UN-Behindertenkonvention „nicht in die Gänge kommt“. Die Einrichtung eines Inklusionsfonds sei eine alte Forderung aus dem Jahr 2016, dennoch gebe es keine Fortschritte. Auch die Einrichtung von Regionalstellen der Behindertenanwaltschaft stehe seit langem in Diskussion und werde auch von Behindertenanwältin Christine Steger mit Nachdruck gefordert.

Es sei offenbar keine Priorität der Bundesregierung, dass die genannten Punkte und weitere notwendige Maßnahmen in Umsetzung kommen, hielt auch Verena Nussbaum (SPÖ) fest. Sie hält es an der Zeit, dass Menschen mit Behinderung „vom Bittstellertum wegkommen“ und ohne Barrieren am Leben teilnehmen könnten.

Bedrana Ribo (Grüne) wies darauf hin, dass der Inklusionsfonds, den auch sie begrüßen würde, Thema bei den Finanzausgleichsverhandlungen gewesen sei. Offenbar sei diesem von Länderseite aber keine Priorität beigemessen worden, auch von den zuständigen SPÖ- und FPÖ-Landesrät:innen sei „nicht viel Unterstützung da gewesen“.

In Bezug auf die Stärkung der Behindertenanwaltschaft laufen laut Ribo Gespräche, wobei sie nicht sagen könne, wie lange diese noch dauern werden.

Alle vier Initiativen wurden schließlich auf Antrag von ÖVP-Abgeordneter Kira Grünberg vertagt. Über die Einrichtung eines Inklusionsfonds könne man diskutieren, sie verstehe die Begründung des FPÖ-Antrags aber nicht, meinte sie. Schließlich funktioniere die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz gut.

Transporte zu Krankenbehandlungen könne man über Rettungsordnungsorganisationen in Anspruch nehmen bzw. erhalte das halbe amtliche Kilometergeld, wenn man privat anreise. Bei Verkehrsdienstleistern handle es sich um private Vertragspartner, auf die der Bund keinen Einfluss habe.

Bei der Ausweitung der Befugnisse der Behindertenanwaltschaft sieht Grünberg datenschutzrechtliche Probleme, die man genauer prüfen müsse.