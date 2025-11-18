Sozialhilfenovellen: Wer ist am Widerlichsten zu den Ärmsten und wer schließt am effizientesten aus?

47. Woche 2025 – Eingang zur Interspar Filiale
Dieses Foto des einzigen barrierefreien Eingangs beim INTERSPAR Meidling Niederhofstraße, der durch Fahrräder verstellt ist, steht stellvertretend für die vielen …
Armutskonferenz: Kürzungen bei Menschen mit Behinderungen, Alleinerziehenden, Wohnhilfen und Kindern
„Wer von einer Reform der Sozialhilfe spricht, darf zu den Missständen in den Bundesländern nicht schweigen. Zwischen Bundesländern ist ein gefährlicher Wettlauf entstanden: Wer ist am widerlichsten zu den Ärmsten und wer schließt am effizientesten Menschen aus“, warnt das Netzwerk Armutskonferenz, dessen Mitglieder über 500.000 Hilfesuchende im Jahr begleiten.
„Wir müssen die Armut bekämpfen nicht die Armen“. Denn: “Die Soforthilfe funktioniert jetzt schon nicht, es gibt jetzt schon keine klare Definition von Alleinerziehenden, die Wohnkosten sind jetzt schon nicht tragbar, Härtefallregeln fehlen jetzt schon, Menschen mit Behinderungen wird jetzt schon ein selbstbestimmtes Leben verweigert, Entscheidungsfristen am Amt sind jetzt schon zu lange und es treten jetzt schon große Mängel im Vollzug auf“
„In der öffentlichen Debatte kommt das alles nicht vor“, weist die Armutskonferenz auf die blinden Flecken des parteipolitischen Diskurses hin. „Der Mangel beim einen wird dafür durch einen Überschuss beim anderen ausgeglichen: es kann gar nicht genug an Gemeinheiten, Vorurteilen, Pauschalverunglimpfungen, Abwertung und Verachtung gegenüber Menschen
ganz unten geben.“
Die Folgekosten der Demontage des letzten sozialen Netzes, die bei Delogierung, Obdachlosigkeit, Kinder- und Jugendhilfe, Schuldenberatungen etc aufschlagen, werden unterschätzt. Da ist das produzierte menschliches Leid und die Auswirkungen der Hoffnungslosigkeit noch gar nicht einbezogen.
Siehe: Stellungnahmen und Begutachtung der Sozialhilfenovellen in der Steiermark und Oberösterreich
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Dieses Foto des einzigen barrierefreien Eingangs beim INTERSPAR Meidling Niederhofstraße, der durch Fahrräder verstellt ist, steht stellvertretend für die vielen …