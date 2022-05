Sozialminister Rauch: Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen überall von Anfang an mitdenken

Heute findet der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen statt

„Ich weiß um die Hürden, die es bei der tatsächlichen Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen noch zu überwinden gilt. Ich habe es mir daher zu einem Ziel meiner Amtszeit gemacht, in diesem Bereich Verbesserungen voran zu bringen“, erklärt Sozialminister Johannes Rauch anlässlich des heutigen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.

Er unterstreicht, dass bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt wurden oder sich derzeit in Umsetzung befinden.

Mir als Sozialminister ist es wichtig, dass die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen immer in allen gesellschaftlichen Bereichen von Anfang an mitgedacht werden. Ich lege deshalb großen Wert darauf, dass die betroffenen Personengruppen in die Entwicklungsprozesse eingebunden werden und ihre Vorschläge und Forderungen Berücksichtigung finden.