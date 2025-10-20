Sozialministerin Schumann: Trauer um Roswitha Schachinger

In liebevoller Erinnerung an Roswitha Schachinger
Mit tiefer Betroffenheit und großem Respekt nehmen wir Abschied von Roswitha Schachinger, die nach langer, schwerer Krankheit am 18. Oktober …
Mit Roswitha Schachinger verliert Österreich eine engagierte Kämpferin für Selbstbestimmung und Inklusion
Roswitha Schachinger war über viele Jahre eine prägende Stimme der österreichischen Behindertenpolitik.
Als Gründungsmitglied der WAG Assistenzgenossenschaft und Vizepräsidentin des Österreichischen Behindertenrates setzte sie sich mit großem Engagement für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein – insbesondere für Selbstbestimmung, gleichberechtigte Teilhabe und persönliche Assistenz. Ihr Leitgedanke „Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht – kein Privileg“ prägte ihr Wirken.
Mit fachlicher Kompetenz, Empathie und überzeugender Persönlichkeit machte sie immer wieder auf bestehende Barrieren aufmerksam und arbeitete unermüdlich daran, sie abzubauen.
„Roswitha Schachinger hat sich mit Herz, Haltung und Mut für die Rechte von Menschen mit Behinderungen eingesetzt“, so Sozialministerin Korinna Schumann.
Sie war eine unbeirrbare Stimme für Selbstbestimmung und Inklusion – ihr Engagement hat die Behindertenpolitik in Österreich nachhaltig geprägt. Ich bin ihr zutiefst dankbar für ihren jahrzehntelangen Einsatz, ihre Expertise und ihre Entschlossenheit. Ihr Vermächtnis ist gleichzeitig ein Auftrag an uns, ihren Weg weiterzuführen.
Für ihr langjähriges Engagement wurde Roswitha Schachinger im Jahr 2024 mit dem Dr.-Elisabeth-Wundsam-Hartig-Preis ausgezeichnet, der ihren außergewöhnlichen Einsatz für die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen würdigte.
Mit ihrem Tod verliert Österreich eine prägende Persönlichkeit der Behindertenpolitik und eine unermüdliche Verfechterin von Selbstbestimmung und Inklusion. Ihr Wirken und ihre Haltung hinterlassen Spuren, die noch lange nachwirken werden.
„Meine Gedanken und mein Mitgefühl gelten ihrer Familie, ihrem Partner und ihren Freundinnen und Freunden“, so Sozialministerin Schumann abschließend.
